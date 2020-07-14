Mariannaruvinska

Мария MariannaruvinskaMariannaruvinska
22 годаБеларусь/Верхнедвинск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Работа с текстом, разработка уникального дизайна для вашего продукта.
Как редактор могу предоставить следующие услуги:
•написание , карректировка текстов;
•создание стихотворений, песен, сказок, научно-популярных статей;
•переработкатекстов (повышение уникальности до 100%).
Предоставляю услуги дизайнера:
• создание баннеров, плакатов;
• разработка уникального дизайна для вашего гайда и прочего;
• разработка логотипа.
Основной вид деятельности - работа с текстом.
Действие аккаунта приостановлено!