Mariannaruvinska

Мария Mariannaruvinska

 
22 годаБеларусь/Верхнедвинск
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Работа с текстом, разработка уникального дизайна для вашего продукта.

Как редактор могу предоставить следующие услуги:

•написание , карректировка текстов;

•создание стихотворений, песен, сказок, научно-популярных статей;

•переработкатекстов (повышение уникальности до 100%). 

Предоставляю услуги дизайнера:

• создание баннеров, плакатов;

• разработка уникального дизайна для вашего гайда и прочего;

• разработка логотипа.

Основной вид деятельности - работа с текстом.