MariePotapova

Мария MariePotapovaMariePotapova
24 годаРоссия/Нижний Новгород
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтер, переводчик
Увлекаюсь изучением иностранных языков (английский - С1, французский - В1, итальянский - А1), ответственно подхожу к
выполнению заданий, дисциплинированна.
Есть опыт перевода статей для официального сайта "Высшей Школы Экономики" с русского на английский.
Имею сертификат о сданном на «отлично» экзамене PET от Cambridge Assessment English.
Также, имею большой опыт написания:
- академических текстов (исследовательские работы по литературе, в том числе и на английском языке)
- статей (статьи на официальный сайт "ВШЭ" в разделе ОП "Филология")
Прошла курс дополнительного образования по профилю "Менеджмент" в НИУ ВШЭ на оценку отлично. В рамках этого
курса освоила основы менеджмента, управление персоналом, основы
предпринимательства.
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