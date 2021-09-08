MariePotapova

Копирайтер, переводчик

Увлекаюсь изучением иностранных языков (английский - С1, французский - В1, итальянский - А1), ответственно подхожу к

выполнению заданий, дисциплинированна.

Есть опыт перевода статей для официального сайта "Высшей Школы Экономики" с русского на английский.

Имею сертификат о сданном на «отлично» экзамене PET от Cambridge Assessment English.

Также, имею большой опыт написания:

- академических текстов (исследовательские работы по литературе, в том числе и на английском языке)

- статей (статьи на официальный сайт "ВШЭ" в разделе ОП "Филология")

Прошла курс дополнительного образования по профилю "Менеджмент" в НИУ ВШЭ на оценку отлично. В рамках этого

курса освоила основы менеджмента, управление персоналом, основы

предпринимательства.