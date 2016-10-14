E-mail: [email protected]
Здравствуйте, уважаемые заказчики!
Предлагаю свои услуги по:
- написанию текстов любой тематики, полностью отвечающих требованиям заказчика;
- рерайту текстов (уникальность 95%-100%);
- корректировке текстов как на русском, так и украинском языке.
Имею большой опыт работы с Word, Excel, Access, PowerPoint.
Есть навыки работы с Corel, Photoshop.
Навыки программирования: Jscript, HTML, Pascal, C#.
Владение языками: русский, украинский, английский. В настоящее время изучаю испанский.
Образование: высшее экономическое.
Портфолио
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