E-mail: [email protected]

Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Предлагаю свои услуги по:

- написанию текстов любой тематики, полностью отвечающих требованиям заказчика;

- рерайту текстов (уникальность 95%-100%);

- корректировке текстов как на русском, так и украинском языке.

Имею большой опыт работы с Word, Excel, Access, PowerPoint.

Есть навыки работы с Corel, Photoshop.

Навыки программирования: Jscript, HTML, Pascal, C#.

Владение языками: русский, украинский, английский. В настоящее время изучаю испанский.

Образование: высшее экономическое.