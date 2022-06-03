Юридические услуги

Оказываю юридические услуги, такие как :

1. Составление договоров купли-продажи авто, аренды - 500-1000т.р.

2. Договора оказания услуг- от 1500-3000т.р.

3. Договора исключительного права, авторского заказа, звукозаписи- от 3000т.р.

4. Договора для таргетологов, СММ специалистов, креативных дизайнеров, продюсеров, СММ агентств-от 3000т.р.

5. Составление дополнительных соглашений- от 500-1000т.р.(зависит от объёма, договора).

6. Составление дополнительных приложений к договорам, актов, редактирование/изменение/дополнение Договоров и Приложений-от 500-1000т.р.

7. Составление претензий- от 2000т.р.

8. Составление искового заявления- от 5000 т.р.

9.Написание пользовательского соглашения и политики конфиденциальности для сайтов. 10. Консультирование по гражданским вопросам.

11. Помощь в оформлении страховых выплат.

Официально зарегистрированная, выдаю чеки за свои услуги . Дипломированный специалист с юридическим образованием и успешной практикой более 3-х лет.