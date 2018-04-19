Все исходники по макету есть. Сайт лежит на AWS (Amazon Web Services) Для специалиста работы на 5 минут. Дедлайн - на сегодня.
Комплексный интернет - маркетинг: от стратегии до результата.
В сферу моей компетенции входит:
- Настройка и ведение рекламы в Google Adwords/Facebook Ads.
- Подключение и настройка Google Analytics.
- Еmail рассылка по вашей базе.
- Создание сайтов. Работаю в команде с дизайнерами и разработчиками, где составляю ТЗ на каждом этапе работ и предоставляю конечный продукт заказчику.
- HTML-верстка5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $70
Нужно отретушировать около 40 фото после предметной съемки. Основные пожелания: 1. Максимально приблизить цвет коробки к цвету основного фона (серого). Коробка не должна выделяться и привлекать к себе внимание. 2. Затереть и ...Обработка фотографий27 заявокЗакрыт7 лет назад
- $60
Нужно отретушировать 32 фото после предметной съемки. Основные пожелания: 1. Максимально приблизить цвет коробки к цвету основного фона (серого). Коробка не должна выделяться и привлекать к себе внимание. 2. Затереть и ...Обработка фотографий16 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно по мокапу оформить дизайн и сверстать сайт для интернет магазина постельного белья. Объем работы не большой. Напишите мне - отправлю макет и обсудим сроки и стоимость.Дизайн сайтов33 заявкиЗакрыт7 лет назад