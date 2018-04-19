Mariia01

Мария Mariia01

 
29 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Комплексный интернет - маркетинг: от стратегии до результата.

В сферу моей компетенции входит: 

  • Настройка и ведение рекламы в Google Adwords/Facebook Ads.
  • Подключение и настройка  Google Analytics.
  • Еmail рассылка по вашей базе.
  • Создание сайтов. Работаю в команде с дизайнерами и разработчиками, где составляю ТЗ на каждом этапе работ и предоставляю конечный продукт заказчику.

  • Ретушь

    $70

    Нужно отретушировать около 40 фото после предметной съемки.  Основные пожелания:  1. Максимально приблизить цвет коробки к цвету основного фона (серого). Коробка не должна выделяться и привлекать к себе внимание.  2. Затереть и ...

    Обработка фотографий27 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ретушь фото

    $60

    Нужно отретушировать 32 фото после предметной съемки. Основные пожелания:  1. Максимально приблизить цвет коробки к цвету основного фона (серого). Коробка не должна выделяться и привлекать к себе внимание.  2. Затереть и ...

    Обработка фотографий16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн и верстка сайта

    нужно по мокапу оформить дизайн  и сверстать сайт для интернет магазина постельного белья.  Объем работы не большой.  Напишите мне - отправлю макет и обсудим сроки и стоимость.

    Дизайн сайтов33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад