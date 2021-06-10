Верстка, наполнение контента, создание лендингов, полноценных сайтов, интернет-магазины.

Работаю с Tilda, Figma. Опыт создания, редактирования лендингов в европейской компании около 2 лет.

Адаптирую под мобильную версию как стандартные так и Zero блоки в Tilda. Создаю одностраничные, многостраничные сайты, имплементирую мультиязычные страницы, интернет магазины.Готова помочь с сайтом и делится опытом.По ценам договоримся.Есть сертификат прохождение курсов в школе Tilda.

Контакты:

Telegram: +380979836824

[email protected]