Доброго времени суток!
Меня зовут Мария и я специализируюсь на различных видах ретуши в Adobe Photoshop, а также, предлагаю профессиональную цветокоррекцию в Adobe Lightroom. Работаю быстро, аккуратно, с вниманием к деталям и эффективно в сжатые сроки. Моя страсть - ретуширование, и я стремлюсь к совершенству в своих работах, стараясь сделать своих клиентов счастливыми, я любить то, что я делаю. Я принимаю во внимание требования каждого клиента и выполняю работу до полного удовлетворения.
Все навыки редактирования фотографий:
- портреты;
- недвижимость;
- пейзаж;
- товары;
- ювелирные украшения;
- стиль жизни;
- фото манипуляции;
- цветовая коррекция.
Если вам нравятся работы в моем портфолио, не стесняйтесь связаться со мной. Могу выполнять срочную ретушь фотографий в течение 2-4 часов в течение дня.
- Ретушь71 просмотр