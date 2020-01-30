Принимаю заказы по съемке, цветокоррекции или ретуши фотографий

Доброго времени суток!

Меня зовут Мария и я специализируюсь на различных видах ретуши в Adobe Photoshop, а также, предлагаю профессиональную цветокоррекцию в Adobe Lightroom. Работаю быстро, аккуратно, с вниманием к деталям и эффективно в сжатые сроки. Моя страсть - ретуширование, и я стремлюсь к совершенству в своих работах, стараясь сделать своих клиентов счастливыми, я любить то, что я делаю. Я принимаю во внимание требования каждого клиента и выполняю работу до полного удовлетворения.

Все навыки редактирования фотографий:

- портреты;

- недвижимость;

- пейзаж;

- товары;

- ювелирные украшения;

- стиль жизни;

- фото манипуляции;

- цветовая коррекция.

Если вам нравятся работы в моем портфолио, не стесняйтесь связаться со мной. Могу выполнять срочную ретушь фотографий в течение 2-4 часов в течение дня.