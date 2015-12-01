Разработка мобильных приложений

Занимаюсь разработкой мобильных приложений для малого и среднего бизнеса на платформах Android и iOS (iPhone, iPad). Мы в короткие сроки создаем, яркие и востребованные приложения, которые не оставят равнодушными Вас и Ваших клиентов. Для большинства видов малого бизнеса у нас есть готовые шаблоны мобильных приложений, что позволяет существенно сократить сроки и стоимость разработки. Если Ваш вид деятельности не совпадает с предложенными вариантами, или, у Вас есть какие-либо пожелания, свяжитесь с нами, и мы предоставим вам персональное решение для вашей задачи.Мобильные приложения создаются «под ключ», индивидуальные особенности конкретного бизнеса, а также учитывая все пожелания заказчика. Мы сами публикуем приложения в магазины Appstore и Google play, и обеспечиваем полную техническую поддержку нашего продукта. Вам останется только распространить такое приложение среди своих клиентов, а для этого, мы предоставим Вам всю необходимую информацию.При заказе приложений мы предоставляем доступ к веб-панели, с помощью которой, осуществляется управление приложением. Таким образом, мы предлагаем мощный программный продукт, который позволит вам уверенно шагнуть в эру мобильных технологий.