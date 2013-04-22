Приоритетом для меня являются переводы с сербского, хорватского языков на русский и обратно. Готова писать тексты на любые темы, преимущественно - туризм, мода, красота, дети, интерьеры.Опыт копирайтера - 1 год. По образованию - психолог, преподаватель психологии, работала с детьми 3 года. Последнее время работала менеджером по персоналу в торговой компании, хорошо знакома с продажами. В данный момент проживаю в Черногории.