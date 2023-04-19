Образование:
Прохождение курса "Профессия инфографика".
Переподговка УрГУПС "Управление персоналом".
Высшее образование УрФУ "Инженер механик".
Работа: в настоящее время - заместитель начальника предприятия по кадрам.
Опыт в прошлом: секретарь руководителя, ведущий инженер в дирекции.
*Создам дизайн карточки для маркетплейсов, визитки.
*Грамотно напишу текст, проверю на орфографию.
*Напишу рефераты по предметам (орг. культура, конфликтология, психология, управление персоналом, корпорат. соц. и кадровая политика, антикризисное управление, развитие персонала).
**Пишу СТИХИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Развитие персоналанет просмотров
- 9 маянет просмотров
- Инфографика для маркетплейсовнет просмотров
- Поздравлениенет просмотров