MarikaKas

Марина MarikaKas

 
41 годРоссия/Екатеринбург
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад

Образование:

Прохождение курса "Профессия инфографика".

Переподговка УрГУПС "Управление персоналом".

Высшее образование УрФУ "Инженер механик".

Работа: в настоящее время - заместитель начальника предприятия по кадрам.

Опыт в прошлом: секретарь руководителя, ведущий инженер в дирекции.

*Создам дизайн карточки для маркетплейсов, визитки.

*Грамотно напишу текст, проверю на орфографию.

*Напишу рефераты по предметам (орг. культура, конфликтология, психология, управление персоналом, корпорат. соц. и кадровая политика, антикризисное управление, развитие персонала).

**Пишу СТИХИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

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