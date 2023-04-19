Образование: Прохождение курса "Профессия инфографика". Переподговка УрГУПС "Управление персоналом". Высшее образование УрФУ "Инженер механик". Работа: в настоящее время - заместитель начальника предприятия по кадрам. Опыт в прошлом: секретарь руководителя, ведущий инженер в дирекции. *Создам дизайн карточки для маркетплейсов, визитки. *Грамотно напишу текст, проверю на орфографию. *Напишу рефераты по предметам (орг. культура, конфликтология, психология, управление персоналом, корпорат. соц. и кадровая политика, антикризисное управление, развитие персонала). **Пишу СТИХИ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ.

Я против войны в Украине !