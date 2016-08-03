Креативный дизайн лендингов, многостраничных сайтов по демократичной цене. Помогу с составлением технического задания

Моя специализация – веб-дизайн. Свою работу я люблю и если начинаю новый проект, довожу его желаемого заказчиком результата. Внимательна к деталям. Моё вдохновение – это мои заказчики, к каждому из которых я нахожу индивидуальный подход. Главные принципы, которыми я руководствуюсь – гиперответственность и обязательное соблюдение сроков.

Почему со мной удобно сотрудничать?

- Создаю эмоциональный дизайн с продуманной структурой. В результате вы получаете дизайн-макет проекта в формате PSD с логически разложенными и подписанными слоями. Это существенно облегчает работу другим специалистам;

- Всегда сдаю работу в срок;

- Оперативно отвечаю на все интересующие Вас вопросы в процессе и о процессе нашего сотрудничества. На связи 24/7

- При необходимости разрабатываю логотипы, баннеры и другие графические элементы интерфейса;

- В своей работе использую творческий подход;

- Постоянные заказчики получают скидки и бонусы.

Сколько стоит создание дизайн-макета?

- Дизайн главной страницы от 10000 рублей. Срок выполнения от 3 до 5 дней

- Дизайн внутренней страницы от 2500 рублей. Срок выполнения от 1 дня

- Дизайн Landing page (посадочная страница) от 15000 рублей. Срок выполнения от 4 до 7 дней

- Разработка баннера – от 2000 рублей;

- Разработка логотипа – от 2500 рублей.

Как происходит взаимодействие?

1. Обсуждаем Ваше техническое задание. Если его нет, то я помогаю его составить. Обсуждаем сроки и цены.

2. Вы вносите предоплату в размере 50% от общей суммы заказа. Это является гарантией серьезности ваших намерений на пути к достижению вашей цели.

3. Разрабатываю дизайн главной страницы. Утверждаем макет, при необходимости вношу правки.

4. Разрабатываю внутренние страницы при необходимости.

5. Вы вносите вторую часть оплаты.

6. Обмениваемся отзывами.

7. Вы получаете исходники в формате PSD.

Как со мной связаться?

Через личные сообщения на сервисе;

ICQ: 673195894

Skype: marinad1312

E-mail: [email protected]

Что я принимаю к оплате?

Webmoney

Яндекс.Деньги

QIWI кошелек

Сбербанк

Тинькофф

Татфондбанк

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!