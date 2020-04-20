Marimaritel

Высшее образование (факультет архитектуры и дизайна, направление Графический дизайн). Усердно занимаюсь повышением своих навыков и знаний в дизайне и программах. С легкостью осваиваю новые программы, не требую дополнительных пояснений в работе с ними и возможности ПО. Имею опыт работы в полиграфии, подготовки макетов в печать, портфолио с разработками концепций, фирменного стиля, айдентики и базу подготовленных иллюстраций.Имеется опыт работы дистанционно. Работаю в программах Adobe Illustrator, After Effeects, InDesign, Photoshop, CorelDraw. Ко всему использую творческий подход.