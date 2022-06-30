Нарисую красочные иллюстрации для детских книг

Привет!

Меня зовут Мария и я рисую красочные и уникальные иллюстрации, разрабатываю персонажей для разных историй, с уникальными характерами и особенностями. Рисую более 5 лет, работала над многими детскими книгами. На сайте weblancer я новичок, в планах развиваться и набирать портфолио именно тут.

Создам иллюстрации для детских книжек, постеров, стикеров, обучающих материалов и т.д. Нарисую персонажей с фоном или без, основываясь на ваших предпочтениях.