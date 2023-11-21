Marina0425

Перепечатка текстов.

Перепечатка текстов, которая включает в себя: печать текста с книжных носителей; печать текста с отсканированных документов, ввод текстовой и цифровой информации с отсканированных документов; сверка после внесения правок; набор информации с предоставленных графических файлов в текстовой документ.

Вывод информации с видео, аудио, картинок и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: быстрый и продуктивный рабочий процесс, комфортное и вежливое общение, выполнение всех работ в сроки.