Marina2875

Wordpress Developer
Создаю сайты любой сложности на CMS WordPress
Веб-дизайн WordPress
Мобильная оптимизация WordPress (адаптивный дизайн)
Оптимизация скорости WordPress
Настройка темы WordPress
Установка WordPress
Настройка хостинга
SSL-сертификация
Контактная форма
Пользовательский код для выполнения ваших требований (Html, Css, Javascript)
Порядок работы
ТЗ для оценки проекта.
Разработка уникального дизайна.
Оплата индивидуально
Поддержка 24/7
Мой сайт http://hutwebdeveloper.com
Телеграмм https://t.me/maria_romankova
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