Marina2875

Марина Marina2875

 
31 годУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
Wordpress Developer

Создаю сайты любой сложности на CMS WordPress

  • Веб-дизайн WordPress

  • Мобильная оптимизация WordPress (адаптивный дизайн)

  • Оптимизация скорости WordPress

  • Настройка темы WordPress

  • Установка WordPress

  • Настройка хостинга

  • SSL-сертификация

  • Контактная форма

  • Пользовательский код для выполнения ваших требований (Html, Css, Javascript)

Порядок работы

  • ТЗ для оценки проекта.

  • Разработка уникального дизайна.

  • Оплата индивидуально

  • Поддержка 24/7

Мой сайт http://hutwebdeveloper.com

Телеграмм https://t.me/maria_romankova

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JavascriptWordPressHTMLCSS