Marina63

Марина Кузьмина Marina63

 
40 летРоссия/Тольятти
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

Опыт работы:

2010-наст. время

ПВГУС. Отдел интегрированных коммуникаций. Дизайнер

2006-2010

Рекламное агентство «Арт-Профи». Ведущий дизайнер

2005-2006

Рекламное агентство «Премиум». Дизайнер

2004-2005

Компания «Слокси». Дизайнер

2003-2004

Студия дизайна «ГрафСидоров». Дизайнер

2001-2003

Творческая мастерская Союза Дизайнеров России «МАДЕ-проект». Дизайнер

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