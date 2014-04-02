Опыт работы:
2010-наст. время
ПВГУС. Отдел интегрированных коммуникаций. Дизайнер
2006-2010
Рекламное агентство «Арт-Профи». Ведущий дизайнер
2005-2006
Рекламное агентство «Премиум». Дизайнер
2004-2005
Компания «Слокси». Дизайнер
2003-2004
Студия дизайна «ГрафСидоров». Дизайнер
2001-2003
Творческая мастерская Союза Дизайнеров России «МАДЕ-проект». Дизайнер
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