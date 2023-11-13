Вітаю! Мене звати Марина, я - розробник стильних та сучасних сайтів на WordPress.

Зроблю для вас сайт будь якого типу:

- лендінг, - сайт-візитка, - сайт-портфоліо, - корпоративний сайт.

Всю роботу роблю повністю "під ключ". Розроблю унікальний дизайн, підберу стиль та шрифти, продумаю ефективну структуру сайту, підберу зображення та внесу контент, підключу форми/кнопки та будь який необхідний функціонал на сайті.

Враховую всі побажання при розробці сайту. Працюю відповідально, якісно та дотримуюсь дедлайнів.