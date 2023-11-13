Вітаю! Мене звати Марина, я - розробник стильних та сучасних сайтів на WordPress.
Зроблю для вас сайт будь якого типу:
- лендінг, - сайт-візитка, - сайт-портфоліо, - корпоративний сайт.
Всю роботу роблю повністю "під ключ". Розроблю унікальний дизайн, підберу стиль та шрифти, продумаю ефективну структуру сайту, підберу зображення та внесу контент, підключу форми/кнопки та будь який необхідний функціонал на сайті.
Враховую всі побажання при розробці сайту. Працюю відповідально, якісно та дотримуюсь дедлайнів.
Портфолио
- Лендінг салону красинет просмотров
- Лендінг для фітнес-клубунет просмотров