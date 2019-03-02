MarinaEW

Марина MarinaEW

 
37 летРоссия/Волгоград
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад

Услуги по настройке и ведению контекстной рекламы Яндекс Директ.

Аудит сайта и действующей рекламной кампании.

Подбор самых горячих ключей, продающие тексты объявлений.

Не гонюсь за количеством, работаю на качество. 

Нацелена на долгосрочное продуктивное сотрудничество и заинтересована в эффективности Вашей рекламной кампании.

Аудит сайтаРекламная кампания