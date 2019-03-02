$20
Необходимо смоделировать сайт (лендинг), дизайн и верстка. Интересуют цена и сроки.
Дизайн сайтов42 заявки
Закрыт
5 лет назад
Услуги по настройке и ведению контекстной рекламы Яндекс Директ.
Аудит сайта и действующей рекламной кампании.
Подбор самых горячих ключей, продающие тексты объявлений.
Не гонюсь за количеством, работаю на качество.
Нацелена на долгосрочное продуктивное сотрудничество и заинтересована в эффективности Вашей рекламной кампании.
Необходимо смоделировать сайт (лендинг), дизайн и верстка. Интересуют цена и сроки.