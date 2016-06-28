MarinaIsaeva

Образование: высшее
Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратов
Архитектурно-строительный факультет, Промышленное и гражданское строительство-участие в проектировании, в составе группы;
Стаж работы: с сентября 2008г - ПК ПИИ Стройпроект.
Ключевые навыки:
- рабочие программы AutoCAD, Компас-3D, Gimp;
- двухстадийное проектирование: проектная и рабочая документация;
- разработка раздела КЖ, КМ, КМД;
- знание современных строительных материалов и конструкций;
- изменение проектной и рабочей документации в процессе строительства;
- опыт реконструкции зданий,
- опыт обмерной практики;
- знание нормативно-технической базы РФ;
- работа над несколькими проектами одновременно.
- опыт составления плана земляных масс (картограммы)