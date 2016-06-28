MarinaIsaeva

Инженер-конструктор

Образование: высшее

Саратовский государственный технический университет им. Ю.А. Гагарина, Саратов

Архитектурно-строительный факультет, Промышленное и гражданское строительство-участие в проектировании, в составе группы;

Стаж работы: с сентября 2008г - ПК ПИИ Стройпроект.

Ключевые навыки:

- рабочие программы AutoCAD, Компас-3D, Gimp;

- двухстадийное проектирование: проектная и рабочая документация;

- разработка раздела КЖ, КМ, КМД;

- знание современных строительных материалов и конструкций;

- изменение проектной и рабочей документации в процессе строительства;

- опыт реконструкции зданий,

- опыт обмерной практики;

- знание нормативно-технической базы РФ;

- работа над несколькими проектами одновременно.

- опыт составления плана земляных масс (картограммы)