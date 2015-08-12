MarinaKravchenko

Быстро, качественно и недорого: все виды письменных работ связанных с английским, немецким, украинским, русским языками.

Если Вам нужен человек, который с ответственностю отнесется к Вашим заданиям, пожалуйста обращайтесь.

Я помогу Вам с:

1) переводом (английским, немецким, украинским, русским языками);

2) контрольными и тестовыми заданиями;

3) с соченениями и т.д.

Образование:

2008 - 2012 - Черкасский государственный технологический университет по специальности «Прикладная лингвистика» с присвоенной квалификацией «Филолог» (английский язык);

2012 - 2013 - Черкасский государственный технологический университет по специальности «Прикладная лингвистика» с присвоенной квалификацией магистр прикладной лингвистики (английский, немецкий, французский языки; лингвист-информатик);

май - август 2010 - практика английского языка в США.

Дополнительная информация:

Владею хорошим уровнем знаний украинского, русского, английского, немецкого языков, есть базовый уровень знаний с французского языка. Имею навыки работы с программами MS Office, MS Excel, MS Power Point. Занимаюсь репетиторством английского и немецкого языков. Преподаю в школе.