MarinaL9690

Привет! Меня зовут Марина и я закончила обучение под руководством Паши Шевченко! Буду рада предложить Вам свои услуги, а именно:*Создание, редактирование и загрузка карточек на маркетплейс*Работа в сервисе аналитики MPStats*Создание отгрузок на склады WB*Работа с маркировкой и штрихкодами*Ведение личного кабинета продавца*Работа с отзывами и вопросами клиентов, а так же удаление отзывов*SEO-оптимизация карточек товаров и присутствие во всех категориях *Работа с отчетами и их анализ*Работа с остатками на складе *Мониторинг конкурентов *Анализ аудитории,запросов клиентов, деятельности конкурентов*Работа со складом*Работа с внутренней рекламой на маркетплейсе