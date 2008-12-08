Психологические он-лайн консультации

РАУЗЕТДИНОВА МАРИНА МАНСУРОВНА

директор

ООО СТУДИЯ «ВАШ ЛИЧНЫЙ ПСИХОЛОГ»

Сфера деятельности

Психология. Тренинги. Персонал

Регион/область:Кемеровская область

Город:Новокузнецк

В настоящее время проживаю в г. Анталия, Турция.

Телефон организации:(3843) 33-24-86

сот тел: 05315511698

Сайт организации:www.tvoipsiholog.ru

Дата рождения:09 апреля 1977

Место рождения

г. Осинники Кемеровской области

Образование, дополнительное обучение

1999-2003гг. - Современная Гуманитарная Академия, г. Москва: факультет психологии.

2007г. - Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки, г. Москва: «Развитие профессионализма практических психологов средствами логоанализа».

2006г. - Профессиональная Психотерапевтическая Лига РФ, г. Новосибирск: «Посттравматическая психотерапия».

2005г. - Институт семейной терапии, г. Новосибирск: «Семейное консультирование».

2005г. - Кафедра Новокузнецкого института усовершенствования врачей: Цикл «Основы психотерапии, медицинской и практической психологии».

2004г. - Институт открытого образования, Учебно-деловой центр «М-тренинг», г. Новокузнецк: «Менеджер по персоналу».

2004г. - Кафедра Новокузнецкого института усовершенствования врачей: Цикл «Основы психотерапии, медицинской и практической психологии».

2003г. - Институт повышения квалификации, г. Новокузнецк: «Формирование личностно-профессиональной культуры специалиста: супервизия».

2003г. - Кафедра Новокузнецкого института усовершенствования врачей: Цикл «Основы психотерапии, медицинской и практической психологии».

2002г. - Институт повышения квалификации, г. Новокузнецк: «Телефонное консультирование».

2002г. - Институт повышения квалификации, г. Новокузнецк: «Индивидуальное консультирование как основа психологической работы».

Вехи карьеры

После окончания института работала в Центре психолого-педагогической помощи, экстренное отделение: психолог–консультант (2002-2006).

С сентября 2005г. по настоящее время - Современная Гуманитарная Академия, факультет психологии: преподаватель психологии.

С декабря 2004г. по настоящее время - ООО Студия «Ваш личный психолог»: директор.

Эксперт в области

Оказание психологических услуг.

Общественная/политическая деятельность

Член профессиональной психотерапевтической лиги РФ.

Член Кузбасской торгово-промышленной палаты.

Ордена, медали и другие награды

В 2005г. за достижение значительных успехов в служении обществу награждена медалью «За заслуги», г. Москва, Современная Гуманитарная Академия.