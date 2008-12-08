РАУЗЕТДИНОВА МАРИНА МАНСУРОВНА
директор
ООО СТУДИЯ «ВАШ ЛИЧНЫЙ ПСИХОЛОГ»
Сфера деятельности
Психология. Тренинги. Персонал
Регион/область:Кемеровская область
Город:Новокузнецк
В настоящее время проживаю в г. Анталия, Турция.
Телефон организации:(3843) 33-24-86
сот тел: 05315511698
Сайт организации:www.tvoipsiholog.ru
Дата рождения:09 апреля 1977
Место рождения
г. Осинники Кемеровской области
Образование, дополнительное обучение
1999-2003гг. - Современная Гуманитарная Академия, г. Москва: факультет психологии.
2007г. - Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки, г. Москва: «Развитие профессионализма практических психологов средствами логоанализа».
2006г. - Профессиональная Психотерапевтическая Лига РФ, г. Новосибирск: «Посттравматическая психотерапия».
2005г. - Институт семейной терапии, г. Новосибирск: «Семейное консультирование».
2005г. - Кафедра Новокузнецкого института усовершенствования врачей: Цикл «Основы психотерапии, медицинской и практической психологии».
2004г. - Институт открытого образования, Учебно-деловой центр «М-тренинг», г. Новокузнецк: «Менеджер по персоналу».
2004г. - Кафедра Новокузнецкого института усовершенствования врачей: Цикл «Основы психотерапии, медицинской и практической психологии».
2003г. - Институт повышения квалификации, г. Новокузнецк: «Формирование личностно-профессиональной культуры специалиста: супервизия».
2003г. - Кафедра Новокузнецкого института усовершенствования врачей: Цикл «Основы психотерапии, медицинской и практической психологии».
2002г. - Институт повышения квалификации, г. Новокузнецк: «Телефонное консультирование».
2002г. - Институт повышения квалификации, г. Новокузнецк: «Индивидуальное консультирование как основа психологической работы».
Вехи карьеры
После окончания института работала в Центре психолого-педагогической помощи, экстренное отделение: психолог–консультант (2002-2006).
С сентября 2005г. по настоящее время - Современная Гуманитарная Академия, факультет психологии: преподаватель психологии.
С декабря 2004г. по настоящее время - ООО Студия «Ваш личный психолог»: директор.
Эксперт в области
Оказание психологических услуг.
Общественная/политическая деятельность
Член профессиональной психотерапевтической лиги РФ.
Член Кузбасской торгово-промышленной палаты.
Ордена, медали и другие награды
В 2005г. за достижение значительных успехов в служении обществу награждена медалью «За заслуги», г. Москва, Современная Гуманитарная Академия.