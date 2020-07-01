MarinaMatskevich

Ключевая информация
Организованная, целеустремленная, ответственная, коммуникабельная. Предпочитаю избегать конфликтов либо же решать их конструктивним диалогом. Умею и люблю работать в команде, но предпочитаю, чтобы каждый чётко знал зону своей ответственности.
Работала c MS Project, Trello, Redmine, Freshdesk, Scrum.
Опыт работы
junior project manager
июл 2019 - апрель 2020
Медиа / СМИ Бурда Украина
Ведение проектов на медиа платформе Naprobu. Коммуникация и взаимодействие с клиентами и командой исполнителей. Составление и следование таймингам. Брифование подрядчиков, дизайнеров, копирайтеров и т. д. Контроль выполнения задач. Работа в Excel, PowerPoint, e-Sputnik, Outlook. Подготовка документации по проектам, отчётов, кейсов. Выполнение текущих задач.
project manager
май 2020 - по настоящее время
Festi Team
Ведение проектов, коммуникация с клиентами и программистом, работа с сапортом, контроль наличия и выполнения задач, тестирование багов и фич, выявление проблем с продуктом.
Образование
НТУУ "КПИ им. Игоря Сикорского" (Киев)
Механико-машиностроительный институт
Международный университет финансов (Киев)
Специальность: финансовая аналитика
Владение языками
Английский, Русский, Украинский