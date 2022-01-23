MarinaS2022

Марина MarinaS2022

 
58 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Дизайнер и веб разработчик WordPress

Приветствую!

Я дизайнер и веб разработчик. Создаю сайты под ключ на WordPress с помощью Elementor.

Могу:

  • создать сайт с нуля под ключ
  • создать сайт, стилизуя шаблоны разных тем
При разработке сайта выполняются услуги:

  • оптимизация изображений
  • адаптив под все устройства
  • базовое SEO для поисковых систем
  • базовую оптимизацию для скорости сайта
  • резервирование и перенос сайта
  • обучение для самостоятельного изменения всего контента на сайте.
Услуги ( другие):

  • подключение Домена и Хостинга
  • после передачи сайта - сопровождение, техническая поддержка и дальнейшее развитие проекта.
Дополнительные услуги:

  • использование кода CSS при стилизации отдельных элементов на сайте
  • копирайтинг, написание статей (с проверкой уникальности)
  • разработка логотипов и фавиконов
  • создание баннеров
  • создание визитных карточек.
Гарантирую:

  • качественную работу
  • для клиента - возможность видеть весь процесс разработки чтобы оперативно вносить корректировки.
  • отчеты о проделанных этапах
  • соблюдение всех сроков.
Всегда на связи.

Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству :)