MarinaS2022

Дизайнер и веб разработчик WordPress
Приветствую!
Я дизайнер и веб разработчик. Создаю сайты под ключ на WordPress с помощью Elementor.
Могу:
- создать сайт с нуля под ключ
- создать сайт, стилизуя шаблоны разных тем
- оптимизация изображений
- адаптив под все устройства
- базовое SEO для поисковых систем
- базовую оптимизацию для скорости сайта
- резервирование и перенос сайта
- обучение для самостоятельного изменения всего контента на сайте.
- подключение Домена и Хостинга
- после передачи сайта - сопровождение, техническая поддержка и дальнейшее развитие проекта.
- использование кода CSS при стилизации отдельных элементов на сайте
- копирайтинг, написание статей (с проверкой уникальности)
- разработка логотипов и фавиконов
- создание баннеров
- создание визитных карточек.
- качественную работу
- для клиента - возможность видеть весь процесс разработки чтобы оперативно вносить корректировки.
- отчеты о проделанных этапах
- соблюдение всех сроков.
Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству :)