MarinaS2022

Дизайнер и веб разработчик WordPress

Приветствую!

Я дизайнер и веб разработчик. Создаю сайты под ключ на WordPress с помощью Elementor.

Могу:

создать сайт с нуля под ключ

создать сайт, стилизуя шаблоны разных тем

При разработке сайта выполняются услуги:

оптимизация изображений

адаптив под все устройства

базовое SEO для поисковых систем

базовую оптимизацию для скорости сайта

резервирование и перенос сайта

обучение для самостоятельного изменения всего контента на сайте.

Услуги ( другие):

подключение Домена и Хостинга

после передачи сайта - сопровождение, техническая поддержка и дальнейшее развитие проекта.

Дополнительные услуги:

использование кода CSS при стилизации отдельных элементов на сайте

копирайтинг, написание статей (с проверкой уникальности)

разработка логотипов и фавиконов

создание баннеров

создание визитных карточек.

Гарантирую:

качественную работу

для клиента - возможность видеть весь процесс разработки чтобы оперативно вносить корректировки.

отчеты о проделанных этапах

соблюдение всех сроков.

Всегда на связи.

Обращайтесь! Буду рада сотрудничеству :)