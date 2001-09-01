MarinaSinitsina

Опыт работы
09.2015 - 08.2016 Администратор комплекса/Оператор call-центра
02.2013 - 09.2015 Зам.директора по аренде
01.2012 - 02.2013 Директор магазина
10.2009 - 01.2012 Зам.директора по аренде
10.2007-07.2009 Управляющая обособленным подразделением
10.2004 - 01.2006 Управляющая фуд-кортом
11.2003 - 10.2004 Администратор зала
08.2003 - 11.2003 Официант
09.2001 - 07.2003 Агент по недвижимости (аренда)
Образование:
ПТУ №40, товаровед продовольственных товаров
КФЭИ, заочное обучение, менеджер организации, неоконченное
Повышение квалификации/курсы:
2016г - “Успешные продажи телефону”, УЦ Парк Знаний, г.Казань
2012г - “Эффективное управление персоналом”, Бизнес-Развитие, г.Екатеринбург
2008г - “Применение трудового кодекса в современных условия”, Бизнес-Развитие, г.Екатеринбург
2008г - “Успешный руководитель”, Бизнес-Развитие, г.Екатеринбург
2007г - “Определение стиля поведения в ситуации конфликта по методу Томаса-Килманна”, Бизнес-Развитие, г.Екатеринбург
2000г - “Риэлтор. Оценка недвижимости”, КФЭИ г.Казань
1999г - “Бух.учет и налогообложение”, КФЭИ г.Казань
Мои навыки:
- Открытие предприятия с нуля
- Набор и обучение персонала
- Организация работы персонала
- Организация работы кол-центра (работа со звонками)
- Работа с сайтом компании (инстаграм)
- Проведение инвентаризации
- Работа с кассовыми дисциплинами
- Работа с арендаторами
- Работа с корпоративными клиентами
- Работа с поставщиками
- Заключение договоров
- Финансовый контроль платежей
- Получение разрешительной документации
- R-Keeper
- Shelter
- Google Docs
- Яндекс Диск
- Чтение
- Вождение
- Танцы
Люблю трудиться и добиваться высоких результатов!
Коммуникабельна, активна, целеустремленна, легко обучаема, ответственна, пунктуальна, надёжна, дисциплинированна, стрессоустойчива, неконфликтна.
Все задачи выполняю быстро, четко и качественно.
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