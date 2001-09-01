MarinaSinitsina

Марина MarinaSinitsina

 
50 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Личный помощник инфобизнесмена/Координатор проекта

Опыт работы

09.2015 - 08.2016 Администратор комплекса/Оператор call-центра

02.2013 - 09.2015 Зам.директора по аренде

01.2012 - 02.2013 Директор магазина

10.2009 - 01.2012 Зам.директора по аренде

10.2007-07.2009 Управляющая обособленным подразделением

10.2004 - 01.2006 Управляющая фуд-кортом

11.2003 - 10.2004 Администратор зала

08.2003 - 11.2003 Официант

09.2001 - 07.2003 Агент по недвижимости (аренда)

Образование:

ПТУ №40, товаровед продовольственных товаров

КФЭИ, заочное обучение, менеджер организации, неоконченное

Повышение квалификации/курсы:

2016г - “Успешные продажи телефону”, УЦ Парк Знаний, г.Казань

2012г - “Эффективное управление персоналом”, Бизнес-Развитие, г.Екатеринбург

2008г - “Применение трудового кодекса в современных условия”, Бизнес-Развитие, г.Екатеринбург

2008г - “Успешный руководитель”, Бизнес-Развитие, г.Екатеринбург

2007г - “Определение стиля поведения в ситуации конфликта по методу Томаса-Килманна”, Бизнес-Развитие, г.Екатеринбург

2000г - “Риэлтор. Оценка недвижимости”, КФЭИ г.Казань

1999г - “Бух.учет и налогообложение”, КФЭИ г.Казань

Мои навыки:

  • Открытие предприятия с нуля
  • Набор и обучение персонала
  • Организация работы персонала
  • Организация работы кол-центра (работа со звонками)
  • Работа с сайтом компании (инстаграм)
  • Проведение инвентаризации
  • Работа с кассовыми дисциплинами
  • Работа с арендаторами
  • Работа с корпоративными клиентами
  • Работа с поставщиками
  • Заключение договоров
  • Финансовый контроль платежей
  • Получение разрешительной документации
Работаю профессионально со следующими программами:

  • R-Keeper
  • Shelter
  • Google Docs
  • Яндекс Диск
Хобби:

  • Чтение
  • Вождение
  • Танцы
Личные качества:

Люблю трудиться и добиваться высоких результатов!

Коммуникабельна, активна, целеустремленна, легко обучаема, ответственна, пунктуальна, надёжна, дисциплинированна,  стрессоустойчива, неконфликтна.

Все задачи выполняю быстро, четко и качественно.

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