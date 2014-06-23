Здравствуйте!

У меня высшее техническое образование (в области химических технологий и энергетики) и второе в области психологии.

Профессионально пишу технические тексты.

С удовольствием пишу на темы общения и отношений, здорового образа жизни, воспитания детей, творчества, саморазвития, эзотерики.

В моем характере относиться к своей работе вдумчиво и ответственно.

Я уважаю Ваше и мое время, и поэтому работа будет сделана качественно и в оговоренные сроки.

Если Вам нужны интересные живые статьи, которые будут читать люди, мы сработаемся.

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