MarinaW

Марина MarinaW

 
51 годУкраина/Запорожье
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

Здравствуйте!

У меня высшее техническое образование (в области химических технологий и энергетики) и второе в области психологии.

Профессионально пишу технические тексты.

С удовольствием пишу на темы общения и отношений, здорового образа жизни, воспитания детей, творчества, саморазвития, эзотерики.

В моем характере относиться к своей работе вдумчиво и ответственно.

Я уважаю Ваше и мое время, и поэтому работа будет сделана качественно и в оговоренные сроки.

Если Вам нужны интересные живые статьи, которые будут читать люди, мы сработаемся.

[email protected]

Отзывы заказчиков
Alex-A
Алекс 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Статьи в теме эзотерики, непознанного, психологии
Все хорошо, быстро - качественно - в срок. Стиль интересный. Рекомендую
Рекомендую. Точно, вежливо, вовремя, прекрасные условия для работы!)
Ответный отзыв
taliban777
Анатолий 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
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Отличная работа! Было представлено большое количество вариантов слогана. Рекомендую!
Очень приятно было работать! Ясная конкретная задача, моментальная обратная связь и оплата в течении 10 минут! Спасибо Вам!
Ответный отзыв
Нейминг и Слоганы
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#41
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $10от 1 дня
#780