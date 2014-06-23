Здравствуйте!
У меня высшее техническое образование (в области химических технологий и энергетики) и второе в области психологии.
Профессионально пишу технические тексты.
С удовольствием пишу на темы общения и отношений, здорового образа жизни, воспитания детей, творчества, саморазвития, эзотерики.
В моем характере относиться к своей работе вдумчиво и ответственно.
Я уважаю Ваше и мое время, и поэтому работа будет сделана качественно и в оговоренные сроки.
Если Вам нужны интересные живые статьи, которые будут читать люди, мы сработаемся.
Портфолио
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- Ринопластика. Женщины181 просмотр
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- Как воспитать в ребенке хорошие качества146 просмотров
Отзывы заказчиков
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Нейминг и Слоганы
1 отзыв
$10/час
от $10от 1 дня
#41
Копирайтинг
1 отзыв
$2/час
от $10от 1 дня
#780