MarinaZaam

Художник - иллюстратор, работаю на сток сайтах Создаю принты, арты, паттерны,разрабатываю персонажи, пишу портреты, люблю акварель!) Рисую как в ручную, так и в PS, работаю в программах PS, AI. Создаю новые миры :) в иллюстрации, и разрабатываю интересный дизайн в полиграфической продукции(визитки, флаеры, листовки, баннеры) , подготавливаю к печати. Опыт работы более 3х лет. Буду рада новым проектам и возможности поработать в творческом тандеме))Пройдя по ссылкам, можно ознакомится с моими работами:

https://ru.depositphotos.com/portfolio-12898156.htmlhttps://www.instagram.com/zaam.marina/