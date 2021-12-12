Профессионально изготовлю любые видеоролики! Я могу вдохнуть жизнь в Ваши фотографии и они оживут!

Здравствуйте! Меня зовут Марина и я профессионально создаю качественный, крутой видеоконтент. Любой длины и на любой бюджет.

Слайд шоу из Ваших фотографий

Видеозаставки

Анимация логотипа

Интро и аутро

Рекламные ролики, проморолики

Видео для инстаграм и тик ток

Видео приглашения на мероприятия

Видеопоздравления

Видеопрезентации

И многое другое.

Работаю в программе After Effects, Photoshop, Sony Vegas Pro

Для связи со мной используйте WhatsAapp, Телеграм +79522922441, Instagram-https://www.instagram.com/rolikplus/