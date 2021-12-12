Профессионально изготовлю любые видеоролики! Я могу вдохнуть жизнь в Ваши фотографии и они оживут!
Здравствуйте! Меня зовут Марина и я профессионально создаю качественный, крутой видеоконтент. Любой длины и на любой бюджет.
Слайд шоу из Ваших фотографий
Видеозаставки
Анимация логотипа
Интро и аутро
Рекламные ролики, проморолики
Видео для инстаграм и тик ток
Видео приглашения на мероприятия
Видеопоздравления
Видеопрезентации
И многое другое.
Работаю в программе After Effects, Photoshop, Sony Vegas Pro
Для связи со мной используйте WhatsAapp, Телеграм +79522922441, Instagram-https://www.instagram.com/rolikplus/
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Портфолио
- Презентация44 просмотра
- Видеозаставка34 просмотра
- Слайд шоу30 просмотров
- Логотип28 просмотров
- Рекламный ролик156 просмотров
- Приглашение на свадьбу14 просмотров
- Промо19 просмотров
- Примеры видеоработ на сайте: www.rolikplus.ru19 просмотров
Видеомонтаж
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$15/час
от $15от 1 дня
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