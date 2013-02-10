Качественное наполнение сайта быстро.

Опыт работы: более 1,5 лет

- Размещение на сайте актуальной информации (статьи, отзывы, новости, изображения, видео-материалы, пдф и др.)

- Создание рекламных баннеров, разработка дизайна для сайтов

- Доработка структуры сайтов, разделов и категорий, продумывание навигации и юзабилити

- Создание статей для сайта, копирайт и рерайт, сбор необходимой информации

- Разработка, внедрение и отслеживание интернет-проектов, акций и рекламных кампаний в команде с дизайнерами, программистами, сео-оптимизаторами

- Ведение контекстной рекламы (утверждение бюджета, подбор ключевых слов, написание рекламных текстов)

Ключевые навыки:

- Опытный пользователь ПК и INTERNET

- Понимание принципов построения сайтов и сео-продвижения

- Базовые знания HTML‚ CSS

- Знания программ Microsoft Office

- Навыки копирайтера

Работаю:

Adobe Photoshop, Corel Draw

Total Commander

Microsoft Access‚ 1c

Advego Plagiatus

CMS: Infodesigner‚ Prestashop и др.

Яндекс.Директ‚ Яндекс.Метрика и т.д.

-Осваиваю Adobe Flash и основы Javascript

Дополнительно о себе: Высшее образование (Специальность "Регионоведение")

Поддерживаемые сайты:

www.chmall.ru

www.shoploragrig.ru

www.bikinimal.ru

www.naran.ru и т. д.