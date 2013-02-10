Опыт работы: более 1,5 лет
- Размещение на сайте актуальной информации (статьи, отзывы, новости, изображения, видео-материалы, пдф и др.)
- Создание рекламных баннеров, разработка дизайна для сайтов
- Доработка структуры сайтов, разделов и категорий, продумывание навигации и юзабилити
- Создание статей для сайта, копирайт и рерайт, сбор необходимой информации
- Разработка, внедрение и отслеживание интернет-проектов, акций и рекламных кампаний в команде с дизайнерами, программистами, сео-оптимизаторами
- Ведение контекстной рекламы (утверждение бюджета, подбор ключевых слов, написание рекламных текстов)
Ключевые навыки:
- Опытный пользователь ПК и INTERNET
- Понимание принципов построения сайтов и сео-продвижения
- Базовые знания HTML‚ CSS
- Знания программ Microsoft Office
- Навыки копирайтера
Работаю:
Adobe Photoshop, Corel Draw
Total Commander
Microsoft Access‚ 1c
Advego Plagiatus
CMS: Infodesigner‚ Prestashop и др.
Яндекс.Директ‚ Яндекс.Метрика и т.д.
-Осваиваю Adobe Flash и основы Javascript
Дополнительно о себе: Высшее образование (Специальность "Регионоведение")
Поддерживаемые сайты:
www.naran.ru и т. д.