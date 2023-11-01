Здравствуйте!
Ответственно подхожу к выполнению любого задания. Быстро обучаюсь.
Выполню работы в следующих направлениях:
наполнение интернет-магазина товарами;
наполнение Ваших сайтов (статьи, картинки, фото и др.);
поиск необходимой Вам информации в интернете;
другие задания по Вашему ТЗ.
Мои навыки и умения:
качественное наполнение сайтов, интернет-магазинов и др. на различных платформах (в том числе и самописных);
поиск фото, видео и любой информации для заполнения карточек товара;
сбор информации по заданным шаблонам или условиям с различных сайтов, площадок;
создание базы;
перевод с русского на украинский и с украинского на русский;
транскрибация аудио и видео;
рерайт и копирайт;
обработка фотографий (уменьшить/увеличить размер, обрезать, сделать ярче, убрать логотип, наложить логотип и др.)
создание и установка банеров на сайт;
написание отзывов на сайтах и отзовиках.
Есть опыт работы с админ панелями на joomla, opencart, os store, WP и т.д.
Портфолио
- Рекламный баннер для соцсетейнет просмотров
- Баннер для соцсетей1 просмотр
- Банер для інтернет магазинунет просмотров
- Заполнение карточки товаранет просмотров