Здравствуйте!

Ответственно подхожу к выполнению любого задания. Быстро обучаюсь.

Выполню работы в следующих направлениях:

другие задания по Вашему ТЗ.

поиск необходимой Вам информации в интернете;

Мои навыки и умения:

качественное наполнение сайтов, интернет-магазинов и др. на различных платформах (в том числе и самописных);

поиск фото, видео и любой информации для заполнения карточек товара;

сбор информации по заданным шаблонам или условиям с различных сайтов, площадок;

создание базы;

перевод с русского на украинский и с украинского на русский;

транскрибация аудио и видео;

рерайт и копирайт;

обработка фотографий (уменьшить/увеличить размер, обрезать, сделать ярче, убрать логотип, наложить логотип и др.)

создание и установка банеров на сайт;