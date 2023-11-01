Marina_Aleksandr

Марина Marina_Aleksandr

 
40 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Здравствуйте!

Ответственно подхожу к выполнению любого задания. Быстро обучаюсь.

Выполню работы в следующих направлениях:

  • наполнение интернет-магазина товарами;

  • наполнение Ваших сайтов (статьи, картинки, фото и др.);

  • поиск необходимой Вам информации в интернете;

  • другие задания по Вашему ТЗ.

Мои навыки и умения:

  • качественное наполнение сайтов, интернет-магазинов и др. на различных платформах (в том числе и самописных);

  • поиск фото, видео и любой информации для заполнения карточек товара;

  • сбор информации по заданным шаблонам или условиям с различных сайтов, площадок;

  • создание базы;

  • перевод с русского на украинский и с украинского на русский;

  • транскрибация аудио и видео;

  • рерайт и копирайт;

  • обработка фотографий (уменьшить/увеличить размер, обрезать, сделать ярче, убрать логотип, наложить логотип и др.)

  • создание и установка банеров на сайт;

  • написание отзывов на сайтах и отзовиках.

Есть опыт работы с админ панелями на joomla, opencart, os store, WP и т.д.

Портфолио