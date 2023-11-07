Опыт работы в сфере копирайтинга 11 лет.
У меня есть свой бизнес в сфере моделинга - детская модельная школа. Поэтому я чётко понимаю, как важно для вас качество работы, результат и сроки выполнения заданий.
- Я работаю на результат: увеличение продаж, привлечение целевой аудитории, вхождение в ТОП по запросам, формирование положительного имиджа бренда и т.д.
- Мои методы и стратегии основаны на анализе данных и планировании.
- Я использую новые методы и инструменты для обеспечения идеального результата.
- Моя цель - развитие бизнеса, привлечение новых клиентов и достижение впечатляющих результатов.
- Я помогу вам стать лидером в вашей нише и достичь успеха.
Я ценю свободу и ответственность, по этому я здесь))
Сейчас занимаюсь тем, что люблю, и активно реализую себя. Руковожу детской модельной школой, катаюсь на квадах, фотографирую и снимаю видео (с удовольствием пишу и об этих темах).
Обещаю качественное выполнение заказов и оперативность!