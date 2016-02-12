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Опыт работы
1. Период работы:
сентябрь 2015 – н.в.
Название организации и должность:
Центр Швейцарской стоматологии MistoDent
Должностные обязанности:
Администратор. Учет кассы, составление внутренней отчетности по работе центра, ведение листа
обзвона, осуществление записи пациентов, контроль порядка и исправности
оборудования, снабжение всем необходимым для работы.
2. Период работы:
Май 2013 – июнь 2014
Название организации и должность:
Кредитный союз «ТРИОЛАН-КРЕДИТ». Инспектор по кредитам.
Должностные обязанности:
Осуществление работы по кредитованию физических лиц (принятие и рассмотрение кредитных заявок,
формирование пакета документов на выдачу кредита, оформление договоров и
протоколов).
3. Период работы:
Август 2011 – май 2013
Название организации и должность:
Кредитный союз «Семейный кредит» , инспектор по кадрам.
Должностные обязанности:
Ведение кадрового делопроизводства, оформление документации по личному составу : приказы о
приеме, переводе, увольнении работников, предоставление отпусков.
4. Период работы:
Апрель 2011 – июль 2011
Название организации и должность:
ООО «Центр юридических и бухгалтерских услуг «ПРОФЕССИОНАЛ» Секретарь (помощник руководителя).
Должностные обязанности:
Осуществление работы по организационно-техническому обеспечению деятельности руководителя, ответы
на звонки,принятие корреспонденции, формирование дел, в соответствии с
утвержденной номенклатурой, выполнение других служебных поручение своего
непосредственного руководителя.
5. Период работы:
Февраль 2010 – август 2010
Название организации и должность:
ПИИ «МакДональдз Юкрейн Лтд». Член бригады ресторана.
Должностные обязанности:
Обслуживание посетителей ресторана, принятие, сбор и выдача заказов, расчет через кассовый
аппарат.
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Образование
Учебное заведение:
Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 2013
Факультет:
Экономики и менеджмента
Специальность:
Финансы
Иностранные языки и компьютерные навыки
Английский язык:
Pre-Intermediate
Украинский язык:
Свободно
Русский язык:
Родной
Компьютерные навыки и знания:
Уверенный пользователь Microsoft Office, Internet и другими базовыми приложениями ПК
Дополнительная информация
Другие сведения, которые вы хотели бы сообщить:
Без вредных привычек. Активная, быстро адаптируюсь к новым условиям, находчивая, общительная,
тактичная, добросовестная. Если новая работа предполагает знания, которыми не
владею, со своей инициативы начинаю изучать необходимый материал. С июня 2014
по сентябрь 2014(включительно) работала в компании Tez Tour Turkey и с ноября 2014 по июнь 2015 (включительно) Tez Tour UAE в качестве представителя компании в отелях.
Ваши занятия в свободное время:
Пешие прогулки, занятия фитнесом, чтение книг, активный отдых.
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