Качественно и ответственно !

[table]

Опыт работы

1. Период работы:

сентябрь 2015 – н.в.

Название организации и должность:

Центр Швейцарской стоматологии MistoDent

Должностные обязанности:

Администратор. Учет кассы, составление внутренней отчетности по работе центра, ведение листа

обзвона, осуществление записи пациентов, контроль порядка и исправности

оборудования, снабжение всем необходимым для работы.

2. Период работы:

Май 2013 – июнь 2014

Название организации и должность:

Кредитный союз «ТРИОЛАН-КРЕДИТ». Инспектор по кредитам.

Должностные обязанности:

Осуществление работы по кредитованию физических лиц (принятие и рассмотрение кредитных заявок,

формирование пакета документов на выдачу кредита, оформление договоров и

протоколов).

3. Период работы:

Август 2011 – май 2013

Название организации и должность:

Кредитный союз «Семейный кредит» , инспектор по кадрам.

Должностные обязанности:

Ведение кадрового делопроизводства, оформление документации по личному составу : приказы о

приеме, переводе, увольнении работников, предоставление отпусков.

4. Период работы:

Апрель 2011 – июль 2011

Название организации и должность:

ООО «Центр юридических и бухгалтерских услуг «ПРОФЕССИОНАЛ» Секретарь (помощник руководителя).

Должностные обязанности:

Осуществление работы по организационно-техническому обеспечению деятельности руководителя, ответы

на звонки,принятие корреспонденции, формирование дел, в соответствии с

утвержденной номенклатурой, выполнение других служебных поручение своего

непосредственного руководителя.

5. Период работы:

Февраль 2010 – август 2010

Название организации и должность:

ПИИ «МакДональдз Юкрейн Лтд». Член бригады ресторана.

Должностные обязанности:

Обслуживание посетителей ресторана, принятие, сбор и выдача заказов, расчет через кассовый

аппарат.

[/table]

[table]

Образование

Учебное заведение:

Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» 2013

Факультет:

Экономики и менеджмента

Специальность:

Финансы

Иностранные языки и компьютерные навыки

Английский язык:

Pre-Intermediate

Украинский язык:

Свободно

Русский язык:

Родной

Компьютерные навыки и знания:

Уверенный пользователь Microsoft Office, Internet и другими базовыми приложениями ПК

Дополнительная информация

Другие сведения, которые вы хотели бы сообщить:

Без вредных привычек. Активная, быстро адаптируюсь к новым условиям, находчивая, общительная,

тактичная, добросовестная. Если новая работа предполагает знания, которыми не

владею, со своей инициативы начинаю изучать необходимый материал. С июня 2014

по сентябрь 2014(включительно) работала в компании Tez Tour Turkey и с ноября 2014 по июнь 2015 (включительно) Tez Tour UAE в качестве представителя компании в отелях.

Ваши занятия в свободное время:

Пешие прогулки, занятия фитнесом, чтение книг, активный отдых.

[/table]