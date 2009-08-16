Марина Гредина Marina_Hi-EndMarina_Hi-End
47 летРоссия/Киров
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Профессиональное написание уникальных статей. Правка текстов.
• Вдумчивый подход к каждой работе
• Уважение к клиенту и высокая степень ответственности
• "Врождённая" грамотность
Профессиональное написание уникальных статей. Правка текстов.
В работах присутствовали темы: Культура. История. Искусство. Отдых. Путешествия. Ресторанная критика.
Садоводство. Развитие ребёнка.
ICQ 386-759-631
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