Marina_Hi-End

Марина Гредина Marina_Hi-End

 
47 летРоссия/Киров
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Профессиональное написание уникальных статей. Правка текстов.

• Вдумчивый подход к каждой работе

• Уважение к клиенту и высокая степень ответственности

• "Врождённая" грамотность

Профессиональное написание уникальных статей. Правка текстов.

В работах присутствовали темы: Культура. История. Искусство. Отдых. Путешествия. Ресторанная критика.

Садоводство. Развитие ребёнка.

ICQ 386-759-631

Портфолио