Marina_Sav

Марина Marina_Sav

 
25 летРоссия/Самара
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

1. Наборщик текста:

- PDF - файлы;

- Сканы;

- Рукописный текст;

- Аудио- и видео- файлы.

2. Администратор Инстаграм:

- Ответы в комментарии и Direct;

- Оформление профиля;

- Анализ ЦА;

- Оформление шапки профиля;

- Оформление меню "Актуальное";

- Составление базы блогеров для рекламы;

- Оценка эффективности рекламы.

Печатаю 200 знаков/мин.

Гарантирую сдачу работы в срок.

Грамотность, ответственность и пунктуальность мои сильные стороны.

Индивидуальный подход к каждому заказчику.