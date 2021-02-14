Marina_Sav

1. Наборщик текста:
- PDF - файлы;
- Сканы;
- Рукописный текст;
- Аудио- и видео- файлы.
2. Администратор Инстаграм:
- Ответы в комментарии и Direct;
- Оформление профиля;
- Анализ ЦА;
- Оформление шапки профиля;
- Оформление меню "Актуальное";
- Составление базы блогеров для рекламы;
- Оценка эффективности рекламы.
Печатаю 200 знаков/мин.
Гарантирую сдачу работы в срок.
Грамотность, ответственность и пунктуальность мои сильные стороны.
Индивидуальный подход к каждому заказчику.
Действие аккаунта приостановлено!