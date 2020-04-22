Marina_Svei

Качественно и быстро - это про меня ;3

Здравствуйте!

Буду рада помочь Вам с текстами любой тематики и объема.

Мои плюсы это:

1) Коммуникабельность

2) Быстрая скорость печати

3) Выполнение работы качественно и в срок

4) Грамотность

5) И, наконец, моё кредо - это дарить заказчику хорошее настроение при получении грамотной, качественной и просто красивой работы.

Что я могу для Вас сделать?

-Транскрибацию

-Корректуру

-Рерайтинг

-Копирайтинг

-Тексты для соцсетей

-Редактуру любых текстов

-Вычитку и исправление ошибок

-Любые творческие текстовые работы

Обращайтесь, с удовольствием помогу в решении Ваших задач.

Если я откликнулась на ваш заказ - значит он мне действительно интересен и я заинтересована в его качественном выполнении :)