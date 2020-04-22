Marina_Svei

Качественно и быстро - это про меня ;3
Здравствуйте!
Буду рада помочь Вам с текстами любой тематики и объема.
Мои плюсы это:
1) Коммуникабельность
2) Быстрая скорость печати
3) Выполнение работы качественно и в срок
4) Грамотность
5) И, наконец, моё кредо - это дарить заказчику хорошее настроение при получении грамотной, качественной и просто красивой работы.
Что я могу для Вас сделать?
-Транскрибацию
-Корректуру
-Рерайтинг
-Копирайтинг
-Тексты для соцсетей
-Редактуру любых текстов
-Вычитку и исправление ошибок
-Любые творческие текстовые работы
Обращайтесь, с удовольствием помогу в решении Ваших задач.
Если я откликнулась на ваш заказ - значит он мне действительно интересен и я заинтересована в его качественном выполнении :)
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