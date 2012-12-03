Marina_Tarasova

Марина Тарасова Marina_TarasovaMarina_Tarasova
37 летБеларусь/Мозырь
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Здравствуйте! Большое спасибо за то, что посетили мою страничку!
Занимаюсь разработкой сайтов: дизайн, верстка, наполнение контентом. Высшее образование по специальности «Веб-дизайн и компьютерная графика».
Ответственно подхожу к выполнению работы, всегда внимательна к пожеланиям заказчика. Умеренные цены. Условия заказа, его оплата и сроки оговариваю индивидуально с заказчиком. Оплата - через WebMoney.
Мой e-mail: [email protected]
Всегда рада сотрудничеству.
С уважением, Марина.
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