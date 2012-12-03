Marina_Tarasova

Здравствуйте! Большое спасибо за то, что посетили мою страничку!

Занимаюсь разработкой сайтов: дизайн, верстка, наполнение контентом. Высшее образование по специальности «Веб-дизайн и компьютерная графика».

Ответственно подхожу к выполнению работы, всегда внимательна к пожеланиям заказчика. Умеренные цены. Условия заказа, его оплата и сроки оговариваю индивидуально с заказчиком. Оплата - через WebMoney.

Мой e-mail: [email protected]

Всегда рада сотрудничеству.

С уважением, Марина.