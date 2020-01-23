Marina_Tokareva

Стремлюсь создавать качественные тексты!

Пишу, сколько себя помню)Филолог по образованию, копирайтер - по призванию)Умею писать простые, интересные и понятные тексты, не теряя самой сути. Знаю, как приводить короткие и практичные доводы, отделить главное от второстепенного.Полностью погружаюсь в процесс.Пишу без шаблонов и воды в тексте.Грамотность на уровне 100%.