Переводы английский-русский, итальянский-русский

Качественно и оперативно выполню:

• Перевод текстов с/на английский;

• Перевод текстов с/на итальянский;

• Перевод документов с/на английский и итальянский;

• Перевод видео с/на английский, создание субтитров;

• Редактирование материалов;

• Создание уникального контента на английском языке (копирайт, рерайт).

Образование: высшее лингвистическое, факультет иностранных языков.

Специальность – «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур».

Имею опыт проживания и учебы в Великобритании.

Сертификат о свободном владении итальянским языком - Certificazione dell'Italiano come Lingua Straniera (CILS B2).

Основные тематики перевода: экономика, строительство, образование, газетные статьи, туризм, технические характеристики электроприборов, перевод документов и деловой переписки.

Более 3 лет выполняю все виды студенческих работ: рефераты, контрольные, курсовые и дипломные по следующим дисциплинам:

— английский язык (грамматика, стилистика, анализ текста ),

— страноведение (история и культура Великобритании),

— языкознание

— теория и методика преподавания иностранных языков

Не занимаюсь скачиванием работ из Интернета, в качестве источников использую только проверенные учебники, периодику, монографии. Добросовестно и тщательно подхожу к выполнению каждого задания.