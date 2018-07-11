Качественно и оперативно выполню:
• Перевод текстов с/на английский;
• Перевод текстов с/на итальянский;
• Перевод документов с/на английский и итальянский;
• Перевод видео с/на английский, создание субтитров;
• Редактирование материалов;
• Создание уникального контента на английском языке (копирайт, рерайт).
Образование: высшее лингвистическое, факультет иностранных языков.
Специальность – «Теория и методика преподавания иностранных языков и культур».
Имею опыт проживания и учебы в Великобритании.
Сертификат о свободном владении итальянским языком - Certificazione dell'Italiano come Lingua Straniera (CILS B2).
Основные тематики перевода: экономика, строительство, образование, газетные статьи, туризм, технические характеристики электроприборов, перевод документов и деловой переписки.
Более 3 лет выполняю все виды студенческих работ: рефераты, контрольные, курсовые и дипломные по следующим дисциплинам:
— английский язык (грамматика, стилистика, анализ текста ),
— страноведение (история и культура Великобритании),
— языкознание
— теория и методика преподавания иностранных языков
Не занимаюсь скачиванием работ из Интернета, в качестве источников использую только проверенные учебники, периодику, монографии. Добросовестно и тщательно подхожу к выполнению каждого задания.
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