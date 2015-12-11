Marina_Yurochkin

Марина Юрочкина Marina_YurochkinMarina_Yurochkin
39 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Компания "Аналитика Онлайн"
Аналитика Онлайн — команда профессионалов, занимающаяся комплексным внедрением системы сквозной аналитики на базе Google Analytics. Миссия компании — помогать клиентам превратить воронку в “трубу” продаж при помощи грамотно настроенной системы аналитики и на самом глубоком уровне оценить вклад различных источников трафика на прибыль.
Основные услуги:
1)Сквозная-веб аналитика www.analitika-online.ru
2)Внедрение CRM системы www.analitika-online.ru
3)Установка и настройка Яндекс.Метрика, Google Analytics, Google Tag Manager www.analitika-online.ru/counters
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