Marina_Yurochkin

Компания "Аналитика Онлайн"

Аналитика Онлайн — команда профессионалов, занимающаяся комплексным внедрением системы сквозной аналитики на базе Google Analytics. Миссия компании — помогать клиентам превратить воронку в “трубу” продаж при помощи грамотно настроенной системы аналитики и на самом глубоком уровне оценить вклад различных источников трафика на прибыль.

Основные услуги:

1)Сквозная-веб аналитика www.analitika-online.ru

2)Внедрение CRM системы www.analitika-online.ru

3)Установка и настройка Яндекс.Метрика, Google Analytics, Google Tag Manager www.analitika-online.ru/counters