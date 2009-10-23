Marina_marketing

Образование:
09. 2002 – 12. 2003 Институт Вайнштефан (Германия) – сертификат с отличием, МВА.
09. 2002 – 07. 2003 СНАУ– диплом с отличием - магистр по менеджменту.
09. 1998 – 07. 2002 СНАУ– диплом с отличием - бакалавр по менеджменту.
Стажировки: 06. 2000 -10.2000 - Австрия, 06. 2001 – 10. 2001 – Австрия.
Тренинги: «Технология успеха», «Формирование команды», «Искусство презентации»,«Проведение переговоров», «Деловой этикет», «Школа рекрутера», «Тайм-менеджмент с использованием Microsoft Outlook».
Курсы: «Компьютер для бизнеса», курсы немецкого языка, внедрение Закона Украины “Про государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц-предпринимателей”, «разработка и презентация бизнес-планов с использованием программы Project Expert».
Опыт работы:
02.2008 – 01.2009 – ЗАО «Фоззи-Фарм» (сеть аптек и аптечных супермаркетов), руководитель департамента маркетинга
Должностные обязанности:
- разработка и реализация маркетинговой стратегии Компании;
- разработка и выведение на рынок новой торговой марки;
- аналитика бренда;
- проведение маркетинговых исследований, анализ рынка;
- написание маркетингового плана;
- ценообразование;
- разработка и проведение рекламных кампаний на открытие ТО, анализ их эффективности;
- разработка, планирование и проведение мероприятий по продвижению аптечной сети по Украине;
- медиапланирование, сотрудничество со СМИ, пресс-клиппинг;
- подготовка PR-материалов, статей;
- бюджетирование;
- трейд-маркетинг;
- финансовое и юридическое сопровождение проектов;
- участие в разработке и ведении отдельных проектов;
- подготовка и ведение отчетности;
- подготовка оформления экстерьера и интерьера торговых объектов;
- поиск и контроль работы подрядчиков;
- подготовка и проведение презентаций;
- разработка POS-материалов, рекламных блоков.
02.2007 – 02.2008 – Консалтинговое агентство «Эффективный Подход» (консалтинг, рекрутинг), заместитель директора по маркетингу и рекламе
Должностные обязанности:
- формирование и руководство командой департамента маркетинга и рекламы;
- разработка и выведение на рынок новой торговой марки;
- проведение маркетинговых исследований рынка, SWOT-анализа;
- разработка позиционирования компании;
- ценообразование;
- создание фирменного стиля компании;
- участие в создании сайта;
- разработка и проведение акций;
- подготовка к участию в выставке;
- разработка POS-материалов, рекламных блоков;
- медиапланирование, сотрудничество со СМИ, пресс-клиппинг;
- подготовка PR-материалов, статей, разработка сценариев для рекламных роликов;
- разработка и выпуск корпоративного издания, презентационного диска компании;
- аналитика бренда;
- разработка и проведение структурированного интервью для маркетологов;
- составление тестов, ролевых игр для оценки компетенций специалистов по маркетингу;
- проведение тренингов по маркетингу.
02.2005 – 01.2007 – объединенная редакция «Держзовнишинформ», журнал «Обзор украинского рынка», начальник сектора рекламных и коммерческих проектов
Должностные обязанности:
- планирование, подготовка и ведение Программы «ProInvest» (содействие продвижению на рынок перспективных бизнес-проектов отечественных предпринимателей);
- координация работы сектора;
- организация конференций в Украине и за рубежом;
- подготовка статей;
- проведение маркетинговых исследований рынка;
- осуществление перевода с немецкого на русский язык.
12. 2003 – 01. 2005 – Сумская областная государственная администрация, управление
внешнеэкономических связей и иностранных инвестиций, ведущий экономист.
12. 2000 -11. 2003 – ВКП ТОВ „Эко-продукт” (FMCG), экономист
Должностные обязанности:
- экономический анализ активности компании;
- организация, проведение маркетинговых исследований и анализ конъюнктуры рынка;
- разработка маркетинговых коммуникаций: проведение ATL и BTL мероприятий, PR, стимулирование сбыта; POS-материалы.
- позиционирование товара;
- работа со СМИ, пресс-клиппинг.
09. 1999 – 11. 2000 НВП „Овен”, маркетинг-менеджер (по совместительству)
Должностные обязанности:
- проведение маркетинговых исследований;
- разработка рекламных объявлений.
Дополнительна информация:
Знание иностранных языков: немецкий язык – хорошо, английский – средний уровень
Компьютерные навыки: MS Windows, Power Point, Access, Internet, 1С: Предприятие и т.п.
Публикации: статьи по проблемам маркетинга и менеджмента, инвестиционному рынку Украины, подбору и оценке персонала, рынку труда, участие в международных конференциях.