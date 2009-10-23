Marina_marketing

Разработка рекламных кампаний, написание статей, PR

Образование:

09. 2002 – 12. 2003 Институт Вайнштефан (Германия) – сертификат с отличием, МВА.

09. 2002 – 07. 2003 СНАУ– диплом с отличием - магистр по менеджменту.

09. 1998 – 07. 2002 СНАУ– диплом с отличием - бакалавр по менеджменту.

Стажировки: 06. 2000 -10.2000 - Австрия, 06. 2001 – 10. 2001 – Австрия.

Тренинги: «Технология успеха», «Формирование команды», «Искусство презентации»,«Проведение переговоров», «Деловой этикет», «Школа рекрутера», «Тайм-менеджмент с использованием Microsoft Outlook».

Курсы: «Компьютер для бизнеса», курсы немецкого языка, внедрение Закона Украины “Про государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц-предпринимателей”, «разработка и презентация бизнес-планов с использованием программы Project Expert».

Опыт работы:

02.2008 – 01.2009 – ЗАО «Фоззи-Фарм» (сеть аптек и аптечных супермаркетов), руководитель департамента маркетинга

Должностные обязанности:

- разработка и реализация маркетинговой стратегии Компании;

- разработка и выведение на рынок новой торговой марки;

- аналитика бренда;

- проведение маркетинговых исследований, анализ рынка;

- написание маркетингового плана;

- ценообразование;

- разработка и проведение рекламных кампаний на открытие ТО, анализ их эффективности;

- разработка, планирование и проведение мероприятий по продвижению аптечной сети по Украине;

- медиапланирование, сотрудничество со СМИ, пресс-клиппинг;

- подготовка PR-материалов, статей;

- бюджетирование;

- трейд-маркетинг;

- финансовое и юридическое сопровождение проектов;

- участие в разработке и ведении отдельных проектов;

- подготовка и ведение отчетности;

- подготовка оформления экстерьера и интерьера торговых объектов;

- поиск и контроль работы подрядчиков;

- подготовка и проведение презентаций;

- разработка POS-материалов, рекламных блоков.

02.2007 – 02.2008 – Консалтинговое агентство «Эффективный Подход» (консалтинг, рекрутинг), заместитель директора по маркетингу и рекламе

Должностные обязанности:

- формирование и руководство командой департамента маркетинга и рекламы;

- разработка и выведение на рынок новой торговой марки;

- проведение маркетинговых исследований рынка, SWOT-анализа;

- разработка позиционирования компании;

- ценообразование;

- создание фирменного стиля компании;

- участие в создании сайта;

- разработка и проведение акций;

- подготовка к участию в выставке;

- разработка POS-материалов, рекламных блоков;

- медиапланирование, сотрудничество со СМИ, пресс-клиппинг;

- подготовка PR-материалов, статей, разработка сценариев для рекламных роликов;

- разработка и выпуск корпоративного издания, презентационного диска компании;

- аналитика бренда;

- разработка и проведение структурированного интервью для маркетологов;

- составление тестов, ролевых игр для оценки компетенций специалистов по маркетингу;

- проведение тренингов по маркетингу.

02.2005 – 01.2007 – объединенная редакция «Держзовнишинформ», журнал «Обзор украинского рынка», начальник сектора рекламных и коммерческих проектов

Должностные обязанности:

- планирование, подготовка и ведение Программы «ProInvest» (содействие продвижению на рынок перспективных бизнес-проектов отечественных предпринимателей);

- координация работы сектора;

- организация конференций в Украине и за рубежом;

- подготовка статей;

- проведение маркетинговых исследований рынка;

- осуществление перевода с немецкого на русский язык.

12. 2003 – 01. 2005 – Сумская областная государственная администрация, управление

внешнеэкономических связей и иностранных инвестиций, ведущий экономист.

12. 2000 -11. 2003 – ВКП ТОВ „Эко-продукт” (FMCG), экономист

Должностные обязанности:

- экономический анализ активности компании;

- организация, проведение маркетинговых исследований и анализ конъюнктуры рынка;

- разработка маркетинговых коммуникаций: проведение ATL и BTL мероприятий, PR, стимулирование сбыта; POS-материалы.

- позиционирование товара;

- работа со СМИ, пресс-клиппинг.

09. 1999 – 11. 2000 НВП „Овен”, маркетинг-менеджер (по совместительству)

Должностные обязанности:

- проведение маркетинговых исследований;

- разработка рекламных объявлений.

Дополнительна информация:

Знание иностранных языков: немецкий язык – хорошо, английский – средний уровень

Компьютерные навыки: MS Windows, Power Point, Access, Internet, 1С: Предприятие и т.п.

Публикации: статьи по проблемам маркетинга и менеджмента, инвестиционному рынку Украины, подбору и оценке персонала, рынку труда, участие в международных конференциях.