Marina_school

- навыки курирования тренингов и курсов (getcourse, tilda, wordpress).

- опытный пользователь ПК (MS Office, Internet, хорошее знание программы «1C торговля-склад»).

- Навыки работы в Tilda (Tilda Zero Block);

- Навыки организация и проведение вебинаров (Pruffme, Bizon365, Getcourse). - Навыки настройки рассылок (автодозвон, Unisender, Getresponse).

- Навыки создания и настройка чатботов (во всех мессенджерах, Senler, Whatshelp).

- Навыки создание и настройка курса для онлайншколы (Bizon365, Getcourse). - Навыки работы и ведения пабликов ВК, FB, Instagramm)

- Навыки запуска и аналитики рекламы (ВК, FB, Instagram).

- Навыки администрирования сайтов (Wordpress);

- Навыки копирайтинга (7 лет eTxt, работа с заказчиками напрямую, собственные cайты);

- Навыки работы с SEO-оптимизацией (7 летсобственный блог);

- Навыки работы с зарубежными сайтами (Английский уровень B2).Дополнительные сведения:Защищала диплом в области теории принятия решений.ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

Высокий уровень личной ответственности, целеустремленность, склонность к постоянному саморазвитию, коммуникативные навыки.