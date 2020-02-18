Marina_school

Марина Коробкова Marina_school

 
42 годаРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Куратор онлайн-школ

Опыт работы

    • Январь 2020 – работает сейчас
    • 2 месяца

    Куратор онлайн-школ

    Школа удаленных профессий Анжелики ВорошиловойОбучение удаленным профессиямОбязанности:1.Создание сайтов на конструкторе Tilda: работа с Зеро-блок, landing-page, интернет-магазинов разработка сайтов с нуля и под ключ.2.Организация и проведение вебинаров.3. Настройка рассылок, автодозвон4. Создание и настройка чатботов во всех мессенджерах.5. Создание и настройка курса для онлайн-школ.6. Создание автоворонки, подключение всех сервисов для работы онлайн-школы, запуск и ведение проекта.7. Создание, оформление и ведение пабликов  и групп (ВК, FB, Instagram).8. Запуск и аналитика рекламы (ВК, FB, Instagram).Достижения:Работаю над открытием онлайн-школ
    • Октябрь 2010 – февраль 2015
    • 4 года и 5 месяцев

    Психолог

    Фриланс, работа удаленно по скайпРабота с запросами клиентаОбязанности:- Работа с обращениями клиента,- Личный коучинг,- Построение личного брендаДостижения:Развитие личного бренда клиентов и работа с ограничивающими убеждениями, после чего клиенты открывали успешный бизнес
    • Октябрь 2003 – сентябрь 2010
    • 7 лет

    Менеджер по продажам-начальник отдела продаж-зам. директора

    ЗАО "Борнео", НовосибирскОптовая продажа косметики и парфюмерииОбязанности:- Продвижение косметики на рынке,--Участие в специализированных выставках (Интершарм, Экспобьюти- в Москве),- Прием, обучение и управление персоналом (в разное время от 5 до 15 чел.- менеджеры, работники склада, работники охраны),- Руководство продажами,- Принятие финансовых, экономических, административных решений.Достижения:Увеличение продаж компании на 70 процентов.
ОБРАЗОВАНИЕ

  • Высшее образование
  • Очно-заочная
  • 2011

Новосибирский государственный университет

Факультет: ПсихологииСпециальность: Психолог. Преподаватель психологии.

СЕРТИФИКАТЫ, ДИПЛОМЫ

    • 2020

    Куратор онлайн-школ

    Школа фриланса Анжелики ВорошиловойРедактировать
    • 2018

    Руководитель отдела холодных продаж

    Stepic.orgРедактировать
    • 2018

    Основы интернет-маркетинга

    Stepic.orgРедактировать
    • 2010

    НЛП-практик

    Школа НЛП Олега ПоляковаРедактировать
    • 2009

    Телесно-оринетированная психотерапия

    Школа Алёны Сагадеевой
  • ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
  • Профессиональные навыки:- опыт ведения продаж (оптовые продажи, холодные продажи, формирование воронки продаж),- опыт психологической поддержки людей (опыт работы в социальных проектах),

    - навыки курирования тренингов и курсов (getcourse, tilda, wordpress).

    - опытный пользователь ПК (MS Office, Internet, хорошее знание программы «1C торговля-склад»).

    - Навыки работы в Tilda (Tilda Zero Block);

    - Навыки организация и проведение вебинаров (Pruffme, Bizon365, Getcourse). - Навыки настройки рассылок (автодозвон, Unisender, Getresponse).

    - Навыки создания и настройка чатботов (во всех мессенджерах, Senler, Whatshelp).

    - Навыки создание и настройка курса для онлайншколы (Bizon365, Getcourse). - Навыки работы и ведения пабликов ВК, FB, Instagramm)

    - Навыки запуска и аналитики рекламы (ВК, FB, Instagram).

    - Навыки администрирования сайтов (Wordpress);

    - Навыки копирайтинга (7 лет eTxt, работа с заказчиками напрямую, собственные cайты);

    - Навыки работы с SEO-оптимизацией (7 летсобственный блог);

    - Навыки работы с зарубежными сайтами (Английский уровень B2).Дополнительные сведения:Защищала диплом в области теории принятия решений.ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

    ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:

    Высокий уровень личной ответственности, целеустремленность, склонность к постоянному саморазвитию, коммуникативные навыки.

WordPressTildaSEO-оптимизация