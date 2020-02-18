Marina_school

Марина Коробкова Marina_schoolMarina_school
Опыт работы
- Январь 2020 – работает сейчас
- 2 месяца
Куратор онлайн-школШкола удаленных профессий Анжелики ВорошиловойОбучение удаленным профессиямОбязанности:1.Создание сайтов на конструкторе Tilda: работа с Зеро-блок, landing-page, интернет-магазинов разработка сайтов с нуля и под ключ.2.Организация и проведение вебинаров.3. Настройка рассылок, автодозвон4. Создание и настройка чатботов во всех мессенджерах.5. Создание и настройка курса для онлайн-школ.6. Создание автоворонки, подключение всех сервисов для работы онлайн-школы, запуск и ведение проекта.7. Создание, оформление и ведение пабликов и групп (ВК, FB, Instagram).8. Запуск и аналитика рекламы (ВК, FB, Instagram).Достижения:Работаю над открытием онлайн-школ
- Октябрь 2010 – февраль 2015
- 4 года и 5 месяцев
ПсихологФриланс, работа удаленно по скайпРабота с запросами клиентаОбязанности:- Работа с обращениями клиента,- Личный коучинг,- Построение личного брендаДостижения:Развитие личного бренда клиентов и работа с ограничивающими убеждениями, после чего клиенты открывали успешный бизнес
- Октябрь 2003 – сентябрь 2010
- 7 лет
Менеджер по продажам-начальник отдела продаж-зам. директораЗАО "Борнео", НовосибирскОптовая продажа косметики и парфюмерииОбязанности:- Продвижение косметики на рынке,--Участие в специализированных выставках (Интершарм, Экспобьюти- в Москве),- Прием, обучение и управление персоналом (в разное время от 5 до 15 чел.- менеджеры, работники склада, работники охраны),- Руководство продажами,- Принятие финансовых, экономических, административных решений.Достижения:Увеличение продаж компании на 70 процентов.
- Высшее образование
- Очно-заочная
- 2011
Новосибирский государственный университетФакультет: ПсихологииСпециальность: Психолог. Преподаватель психологии.
СЕРТИФИКАТЫ, ДИПЛОМЫ
- 2020
Куратор онлайн-школШкола фриланса Анжелики ВорошиловойРедактировать
- 2018
Руководитель отдела холодных продажStepic.orgРедактировать
- 2018
Основы интернет-маркетингаStepic.orgРедактировать
- 2010
НЛП-практикШкола НЛП Олега ПоляковаРедактировать
- 2009
Телесно-оринетированная психотерапияШкола Алёны Сагадеевой
- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
- Профессиональные навыки:- опыт ведения продаж (оптовые продажи, холодные продажи, формирование воронки продаж),- опыт психологической поддержки людей (опыт работы в социальных проектах),
- навыки курирования тренингов и курсов (getcourse, tilda, wordpress).
- опытный пользователь ПК (MS Office, Internet, хорошее знание программы «1C торговля-склад»).
- Навыки работы в Tilda (Tilda Zero Block);
- Навыки организация и проведение вебинаров (Pruffme, Bizon365, Getcourse). - Навыки настройки рассылок (автодозвон, Unisender, Getresponse).
- Навыки создания и настройка чатботов (во всех мессенджерах, Senler, Whatshelp).
- Навыки создание и настройка курса для онлайншколы (Bizon365, Getcourse). - Навыки работы и ведения пабликов ВК, FB, Instagramm)
- Навыки запуска и аналитики рекламы (ВК, FB, Instagram).
- Навыки администрирования сайтов (Wordpress);
- Навыки копирайтинга (7 лет eTxt, работа с заказчиками напрямую, собственные cайты);
- Навыки работы с SEO-оптимизацией (7 летсобственный блог);
- Навыки работы с зарубежными сайтами (Английский уровень B2).Дополнительные сведения:Защищала диплом в области теории принятия решений.ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА:
Высокий уровень личной ответственности, целеустремленность, склонность к постоянному саморазвитию, коммуникативные навыки.