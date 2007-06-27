ФИО: Савиных Марина Васильевна
контакты: адрес эл. почты [email protected], skype: marina_savi
Опыт работы в порядке возрастания:
- 24 года, не замужем, место рождения и проживания в г.Новосибирске, временно нахожусь в Индии около 6 месяцев;
-в 2007 году окончила Новосибирский Государственный Технический Университет, специальность (бухгалтерский учет, анализ и аудит), параллельно с учебой совмещала работу промоутера, помощника главного бухгалтера; окончила курсы английского языка - уровень елементари;
- с 27.06.2007- 21.08.2008 работала в Новосибирском филиале банка ВТБ24 ведущим специалистом в отделе сопровождения банковских операций;
- с 26.08.2008 по 26.10.2008 работала в Новосибирском филиале банка "Промсвязьбанк" главным специалистом в отделе обслуживания юридических лиц;
- с 08.11.2008 по 26.05.2009 гг – проживала в Индии по семейным обстоятельствам, работала дистанционно копирайтером для сайтов различной тематики, проводила поиск новых заказчиков для копирайтеров, занималась SEO.
В данный момент проживаю в г.Новосибирске, занимаюсь копирайтингом и SEO.
Профессиональные навыки:
- Написание художественных и рекламных текстов различной тематики для сайтов;
- Наполнение разделов портала;
- Осуществление новостного рерайтинга;
- Написание оптимизированных текстов с вхождением ключевых слов;
- Написание пресс-релизов, новостей;
- Знания теории и основ SEO;
- Знание принципов работы поисковых систем, принципов ранжирования страниц;
- Аналитические способности, умение оценить эффективность сайта;
- Способность реализовать задания до логического завершения, готовность к рутинной работе.
Проффесиональные способности:
- Креативность
- Грамотность
- высокие аналитические способности
- Ответственность и своевременность выполнения работы
- Лучшая защита – это предохранение137 просмотров