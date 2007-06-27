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ФИО: Савиных Марина Васильевна

контакты: адрес эл. почты [email protected], skype: marina_savi

Опыт работы в порядке возрастания:

- 24 года, не замужем, место рождения и проживания в г.Новосибирске, временно нахожусь в Индии около 6 месяцев;

-в 2007 году окончила Новосибирский Государственный Технический Университет, специальность (бухгалтерский учет, анализ и аудит), параллельно с учебой совмещала работу промоутера, помощника главного бухгалтера; окончила курсы английского языка - уровень елементари;

- с 27.06.2007- 21.08.2008 работала в Новосибирском филиале банка ВТБ24 ведущим специалистом в отделе сопровождения банковских операций;

- с 26.08.2008 по 26.10.2008 работала в Новосибирском филиале банка "Промсвязьбанк" главным специалистом в отделе обслуживания юридических лиц;

- с 08.11.2008 по 26.05.2009 гг – проживала в Индии по семейным обстоятельствам, работала дистанционно копирайтером для сайтов различной тематики, проводила поиск новых заказчиков для копирайтеров, занималась SEO.

В данный момент проживаю в г.Новосибирске, занимаюсь копирайтингом и SEO.

Профессиональные навыки:

- Написание художественных и рекламных текстов различной тематики для сайтов;

- Наполнение разделов портала;

- Осуществление новостного рерайтинга;

- Написание оптимизированных текстов с вхождением ключевых слов;

- Написание пресс-релизов, новостей;

- Знания теории и основ SEO;

- Знание принципов работы поисковых систем, принципов ранжирования страниц;

- Аналитические способности, умение оценить эффективность сайта;

- Способность реализовать задания до логического завершения, готовность к рутинной работе.

Проффесиональные способности:

- Креативность

- Грамотность

- высокие аналитические способности

- Ответственность и своевременность выполнения работы