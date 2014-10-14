Корректор, литературный редактор, журналист, автор книг

Здравствуйте!

Опыт работы:

- Сайт Express-news.ru (контент-менеджер).

- Журнал "Домашний" (корректор, журналист).

- Глянцевый журнал "Дольче Вита" (корректор, журналист, расшифровка и литобработка аудио).

- Газета "Разыскивается отдых" (корректор).

- Глянцевый журнал "Беллиссимо" (литературный редактор, корректор, журналист, литобработка аудио, работа с авторами, выполнение функций редактора в течение двух месяцев).

- Журнал "Кузбасс спортивный" (корректор, журналист).

- Корпоративный журнал "Heineken" (корректор, расшифровка и литобработка аудио).

- Журнал "В кадре" (корректор).

- Сайт KLEO.RU (рекламный корректор).

- Сайт Brainsmatch.ru (корректор вопросов, редактор статей).

- Сайт Relevant Media (копирайтер).

- Частные заказы из Германии, Черногории и разных городов России на корректуру и редактуру текстов и журналов.

А также:

- Написание книг на заказ для ИД "Эксмо" (подробнее после выхода книг в печать).

Книга №1:" Kleo.ru. Заставь его жениться! 10 лучших способов выйти замуж». Авт. Каретная М.

Издательство "Эксмо", серия "Pro мужчин и женщин", тематика "Популярная психология", тираж: 10 000, год: 2013, страниц: 256. Код 986497, ISBN 978-5-699-67007-9.

Ссылка на журналы "Беллиссимо":

http://issuu.com/belissimo/docs/issue-6

Ссылка на журналы "Кузбасс спортивный":

http://www.sport-kuzbass.ru/sport/magazine/

http://bmsi.ru/issue/b99d940b-2edd-4dae-86b0-1621b2dbc281

Статья выложена на сайт - http://bmsi.ru/doc/b4fbaaad-40d1-4ce0-91e4-011eafea7c24

Хотя я могу редко заходить на этот сайт, в будни я, как обычно, работаю. И на письма отвечаю всегда оперативно.

Транскрибатор, аудио, расшифровка аудио, запись в word, расшифровщик.

Опыт работы с 2008 года.

Заказы по расшифровке и литературной обработке интервью с вип-персонами для глянцевых журналов: депутаты Государственной Думы РФ, начальники департаментов, губернаторы, директора телестудий, салонов красоты, магазинов и др. В должностные обязанности входила расшифровка аудиофайлов с диктофона и приведение текста в соответствие жанру журналистики под названием «интервью» с соблюдением требований конфиденциальности (в ходе беседы часто упоминалась информация личного характера, которую интервьюируемые не всегда хотели предавать огласке), а также согласование текста с заказчиком и героем интервью. Также по результатам расшифровки файлов были написаны статьи в формате «круглый стол».

Работа в онлайн-режиме состоит из расшифровки аудио- и видеофайлов с соблюдением конфиденциальности по требованию заказчика. Виды файлов, которые доводилось расшифровывать: записи из зала суда, фокус-группы, вебинары, интервью, лекции, записи заседаний Московской общественной палаты РФ и др.

Скорость расшифровки – 1 час в сутки.

Уровень грамотности высокий, так как основная профессия – корректор и литературный редактор.

Виды работ: дословная транскрибация, легкое редактирование или литературная обработка (зависит от пожеланий заказчика).

Благодаря постоянному сотрудничеству с профессиональным звукорежиссером существует возможность обработки вашего аудиофайла, если звук поврежден (степень повреждения – не более 50%, возможна ли коррекция, можно выяснить только при прослушивании файла).

Работаю в программе Adobe Audition и др.