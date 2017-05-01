Фрилансер. Написание статей на малое и большое количество символов. Возможность написания контента как на русском, так и на украинском языке (гарантирую 100% уникальности). Есть опыт работы по написанию статей, копирайтингу, рерайтингу от интернет-магазинов до полного наполнения контентом сайта типографии. Ведение собственного полиграфического блога.
Я предлагаю услуги по:
- написанию статей
- копирайтингу
- рерайтингу
- написанию SЕО-текстов (лично подбираю ключи).
- тестированию сайтов.
- ответственность
- понимание SEO (подбор ключей для определенных тем)
- 100 % уникальности текстов
- соблюдение дедлайна.
2012 –2017 г. (бакалавр)
Международный научно-технический университет им.Ю.Бугая , экономический факультет.
Специальность: финансы и кредит.
Дополнительно:
2014 г.
Сертификат "Тестировщик ПО" IT-универ (компании Infopulse).
Опыт работы:
03.2015-10.2015 - Контент-менеджер сайта по продаже автомобилей.
10.2015-04.2016 - Тестировщик программнго обеспечения (QA Manual).
04.2016-05.2017 - Контент-менеджер/Тестировщик интернет-магазина детских товаров.
с 05.2017 по н.в - Фриланс.
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