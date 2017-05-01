Написание SEO статей, копирайтинг, рерайтинг, контент-менеджер, QA Manual

Фрилансер. Написание статей на малое и большое количество символов. Возможность написания контента как на русском, так и на украинском языке (гарантирую 100% уникальности). Есть опыт работы по написанию статей, копирайтингу, рерайтингу от интернет-магазинов до полного наполнения контентом сайта типографии. Ведение собственного полиграфического блога.

Я предлагаю услуги по:

написанию статей

копирайтингу

рерайтингу

написанию SЕО-текстов (лично подбираю ключи).

тестированию сайтов.

Личные характеристики:

ответственность

понимание SEO (подбор ключей для определенных тем)

100 % уникальности текстов

соблюдение дедлайна.

Образование:

2012 –2017 г. (бакалавр)

Международный научно-технический университет им.Ю.Бугая , экономический факультет.

Специальность: финансы и кредит.

Дополнительно:

2014 г.

Сертификат "Тестировщик ПО" IT-универ (компании Infopulse).

Опыт работы:

03.2015-10.2015 - Контент-менеджер сайта по продаже автомобилей.

10.2015-04.2016 - Тестировщик программнго обеспечения (QA Manual).

04.2016-05.2017 - Контент-менеджер/Тестировщик интернет-магазина детских товаров.

с 05.2017 по н.в - Фриланс.