Marinela

Марина Федоряка Marinela

 
36 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Выполняю следующие виды работ:

- создание flash-анимации

- дизайн сайтов

- создание баннеров

Оплата за 1 час работы - 7$

Дизайн сайтаFlash
Портфолио
Показать больше работ
Анимация
нет отзывов
от $7
от 1 дня
#675
Презентации
нет отзывов
от $7
от 3 дней
#724
Фирменный стиль
нет отзывов
от $7
от 3 дней
#787
Баннеры
нет отзывов
от $7
от 1 дня
#2200
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $7
от 2 дней
#2322
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $7
от 3 дней
#3439
Показать все услуги