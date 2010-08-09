Выполняю следующие виды работ:
- создание flash-анимации
- дизайн сайтов
- создание баннеров
Оплата за 1 час работы - 7$
Портфолио
- Game Portal101 просмотр
- Рекламный баннер для веб-студии, услуги SEO112 просмотров
- Шаблон фото-сайта147 просмотров
- Иконки для портала166 просмотров
- Иконки для прогноза погоды160 просмотров
- Рекламный баннер для интернет магазина138 просмотров
- Рекламный баннер для интернет магазина122 просмотра
- Новогодний баннер для портала "All Kharkov"118 просмотров
- Аниация для главной страницы сайта104 просмотра
- Баннер для сайта grand-catering.com.ua135 просмотров
- Баннер для портала "All Kharkov"112 просмотров
- Баннер для портала "All Kharkov"110 просмотров
Анимация
нет отзывов
от $7
от 1 дня
#675
Презентации
нет отзывов
от $7
от 3 дней
#724
Фирменный стиль
нет отзывов
от $7
от 3 дней
#787
Баннеры
нет отзывов
от $7
от 1 дня
#2200
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $7
от 2 дней
#2322
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $7
от 3 дней
#3439