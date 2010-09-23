Магия текста для Вашего успеха

Прекрасно владею магией слова, пишу тексты в формате оригинального копирайт или авторского рерайта по любой тематике. Умею создавать интересные новости, отзывы, статьи, рецензии.

В отведенные сроки выполняю качественный художественный, экономический и технический перевод по любой тематике с/на английский язык.

Работаю с базами данных по поиску информации, добавлению, обновлению, ведению и актуализации.

Услуги по наполнению форумов, созданию публикаций в блогах и социальных сетях.