Фамилия Имя Отчество: Буняк Марина Александровна
Дата рождения: 07 марта 1986 г.
Регион: Ровно
Контактный номер тел.: 093 258 09 10
Контактный e-mail: [email protected]
Цель
Получение удаленнойработы
Трудовая деятельность
женский форум (http://forum.cosmetic.ua/)
c мая 2009 -
администратор– модератор
кулинарные сайты
сентября 2014 - январь 2015
копирайтер
Образование
Ровенский городской коллегиум
Год окончания: 2003
Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД)
Год окончания: 2007
Юридический: специалист
Владениеязыками
Польский - на среднем уровне (легко читаю и понимаю речь, разговариваю)
Русский - свободно
Могу проходить собеседование на этом языке
Украинский - родной
Могу проходить собеседование на этом языке
Личные качества
Целеустремленная, трудолюбивая, старательная, коммуникабельная, ответственная, умеюанализировать и логично мыслить. Не имею вредных привычек.