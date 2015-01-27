MarinkaOB

Марина MarinkaOB

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Ищу удаленную работу

Фамилия Имя Отчество: Буняк Марина Александровна

Дата рождения: 07 марта  1986 г.

Регион: Ровно                                   

Контактный номер тел.: 093 258 09 10

Контактный e-mail:  [email protected]

 

Цель

 Получение удаленнойработы

 

Трудовая деятельность

 женский форум (http://forum.cosmetic.ua/)

 c мая 2009 -

 администратор– модератор

 

кулинарные сайты

сентября 2014 - январь 2015

копирайтер

    

 Образование

 Ровенский городской коллегиум              

 Год окончания: 2003

 

Харьковский национальный университет внутренних дел (ХНУВД)

Год окончания: 2007                

Юридический: специалист                

 

Владениеязыками

Польский - на среднем уровне (легко читаю и понимаю речь, разговариваю)  

Русский - свободно

Могу проходить собеседование на этом языке

Украинский - родной

Могу проходить собеседование на этом языке

 

Личные качества

Целеустремленная, трудолюбивая, старательная, коммуникабельная, ответственная, умеюанализировать и  логично мыслить. Не имею вредных привычек.                