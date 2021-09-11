MarinushkaDuka

Озвучивание мелодичным голосом. Пускай каждое слово проникнет в твое сердце)

Уверенность в каждом слове. Четкость и мелодичность. Проставление правильных акцентов в предложениях, которые понятны всем. Ведь наше восприятие напрямую зависит от увиденного и услышанного нами. Мы выросли на сказках прочитанных и услышанных в детстве. Голос, априори, важен для нас, помогает принять нужное решение или просто донести те или иные эмоции, которые готовы остаться как в сердце, так и в душе)

Я обладаю такого рода голосом. На данный момент готова как на одноразовое, так и на длительное сотрудничество.

Хотите проверить? Могу выслать кусочек сказки, озвученный мной)

Есть желание работать? Присылайте нужный материал на почту и буду рада выслушать ВАШЕ видение и желательные акценты)

Лучшим вариантом для меня было бы сотрудничество на постоянной основе) А почему бы и нет, если мы друг другу подойдем)))