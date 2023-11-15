Интернет-маркетолог. Яндекс Директ, ВК, Telegram
C 2019 года работал интернет-маркетологом в трех компаниях. Сферы: розничный бизнес, интернет-магазин, B2B, B2C и B2G.
В настоящее время работаю в детской онлайн школе.
Проекты:
1. Сеть частных детских садов Twins.
2. Интернет-магазин натурального питания для питомцев «Утиные истории».
3. Детский бассейн Китёнок в Москве.
4. Сервис по подбору и доставке автомобилей из США и АОЭ.
Достижением является постоянный приток лидов с контекстной рекламы и снижение цены лида на 30%.
Заинтересован в долгосрочном сотрудничестве по запуску и ведению контекстной рекламы, группы ВКонтакте вашего бизнеса, но возьмусь и за небольшие разовые проекты.