Создам для вас качественный дизайн 👍🎆
Welcome, рада видеть вас на своем профиле
Меня зовут Марина и я помогу тебе с дизайном! Имею достаточный опыт и соответствующие навыки. Буду рада сотрудничеству.
Работаю в Figma, Photoshop, illustrator
Чем могу помочь
- Современный, адаптивный дизайн сайтов
- Дизайн баннеров
- Разработка прототипа
- Дизайн Landing page
- Оформление профиля инстаграм
- Дизайн презентации
- Оформление пабликов в VK
- Создание простых иллюстраций
На связи в мессенджерах💬
Instagram : min_jinor
Skype :
E-mail : [email protected]
Telegram: @min_jinor
Этапы моей работы
- Ознакомление с задачей
- Заполнение брифа заказчиком
- Разработка прототипа
- Предоплата после согласования
- Разработка дизайна
- Бесплатные правки!
- Заключительный этап передачи макетов
Бесплатные правки🔥
Нет ограничений по количеству правок. Поправлю столько сколько нужно.
Возвращаю предоплату
Верну предоплату если вас не устроят мои дизайнерские решения, или может, вы уже передумали сотрудничать со мной.
Мои кошельки
Яндекс 4100116487952976
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Dashboard- умные отчёты в реальном времени17 просмотров