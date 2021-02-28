Marionikl

Марина Marionikl

 
24 годаРоссия/Вологда
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Создам для вас качественный дизайн 👍&#127878;

﻿Welcome, рада видеть вас на своем профиле

Меня зовут Марина и я помогу тебе с дизайном! Имею достаточный опыт и соответствующие навыки. Буду рада сотрудничеству.

Работаю в Figma, Photoshop, illustrator

Чем могу помочь

  • Современный, адаптивный дизайн сайтов
  • Дизайн баннеров
  • Разработка прототипа
  • ﻿Дизайн Landing page
  • Оформление профиля инстаграм
  • Дизайн презентации
  • Оформление пабликов в VK
  • Создание простых иллюстраций

На связи в мессенджерах💬

Instagram : min_jinor

Skype :

E-mail : [email protected]

Telegram: @min_jinor

Этапы моей работы

  • Ознакомление с задачей
  • Заполнение брифа заказчиком
  • Разработка прототипа
  • Предоплата после согласования
  • Разработка дизайна
  • Бесплатные правки!
  • Заключительный этап передачи макетов

Бесплатные правки🔥

Нет ограничений по количеству правок. Поправлю столько сколько нужно.

Возвращаю предоплату

Верну предоплату если вас не устроят мои дизайнерские решения, или может, вы уже передумали сотрудничать со мной.

Мои кошельки

Яндекс 4100116487952976

Дизайн сайтаFigma
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