Создам для вас качественный дизайн 👍🎆

﻿Welcome, рада видеть вас на своем профиле

Меня зовут Марина и я помогу тебе с дизайном! Имею достаточный опыт и соответствующие навыки. Буду рада сотрудничеству.

Работаю в Figma, Photoshop, illustrator

Чем могу помочь

Современный, адаптивный дизайн сайтов

Дизайн баннеров

Разработка прототипа

﻿Дизайн Landing page

Оформление профиля инстаграм

Дизайн презентации

Оформление пабликов в VK

Создание простых иллюстраций

На связи в мессенджерах💬

Instagram : min_jinor

Skype :

E-mail : [email protected]

Telegram: @min_jinor

Этапы моей работы

Ознакомление с задачей

Заполнение брифа заказчиком

Разработка прототипа

Предоплата после согласования

Разработка дизайна

Бесплатные правки!

Заключительный этап передачи макетов

Бесплатные правки🔥

Нет ограничений по количеству правок. Поправлю столько сколько нужно.

Возвращаю предоплату

Верну предоплату если вас не устроят мои дизайнерские решения, или может, вы уже передумали сотрудничать со мной.

Мои кошельки

Яндекс 4100116487952976